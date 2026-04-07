Βόλος: Πατέρας και γιος ξυλοκόπησαν 54χρονο για ζημιά σε υδρορροή ύψους 150 ευρώ

Snapshot Ζημιά 150 ευρώ σε υδρορροή οδήγησε σε βίαιο επεισόδιο με τραυματισμό 54χρονου άνδρα.

Πατέρας και γιος συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν για εξύβριση, απειλή και σωματική βλάβη.

Η σύγκρουση ξεκίνησε από διαφωνία για την απομάκρυνση τρακτέρ σε αγροτικό δρόμο.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου καταδίκασε τον 50χρονο σε φυλάκιση 10 μηνών και τον 21χρονο σε 6 μήνες και 20 ημέρες.

Οι ποινές μετατρέπονται σε χρηματική και έχουν ανασταλτικό χαρακτήρα με αναστολή εκτέλεσης.

Μια ζημιά ύψους μόλις 150 ευρώ σε υδρορροή εξελίχθηκε σε σοβαρό επεισόδιο βίας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 54χρονου άνδρα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας 50χρονος και ο 21χρονος γιος του, οι οποίοι στη συνέχεια καταδικάστηκαν από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου.

Σύμφωνα με το gegonota.news, το περιστατικό εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας σε αγροτεμάχιο, όπου ο 54χρονος εργαζόταν μαζί με τον αδελφό του. Εκεί έφτασαν πατέρας και γιος με το όχημά τους, ζητώντας να απομακρυνθεί το τρακτέρ που, όπως υποστήριξαν, εμπόδιζε τη διέλευση στον αγροτικό δρόμο.

Η αρχικά λεκτική αντιπαράθεση ξέφυγε γρήγορα από τον έλεγχο και μετατράπηκε σε έντονο καβγά, που κατέληξε σε συμπλοκή. Ο 54χρονος δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι και το πρόσωπο, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε.

Ο ίδιος υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου ότι οι δύο κατηγορούμενοι είχαν μεταβεί στο σημείο με επιθετικές διαθέσεις, εξαιτίας προηγούμενου περιστατικού. Όπως ανέφερε, λίγες ημέρες νωρίτερα ο αδελφός του είχε προκαλέσει μικρή φθορά στην εξωτερική υδρορροή της κατοικίας τους, οδηγώντας αγροτικό όχημα.

Από την πλευρά τους, πατέρας και γιος αρνήθηκαν ότι είχαν πρόθεση να επιτεθούν, τονίζοντας πως στόχος τους ήταν αποκλειστικά να απομακρυνθεί το τρακτέρ για να μπορέσουν να περάσουν. Ο 50χρονος υποστήριξε μάλιστα ότι είχε δηλώσει πως δεν επιθυμεί αποζημίωση για τη ζημιά.

Κατά τη διάρκεια της έντασης, οι δύο μεγαλύτεροι άνδρες ήρθαν στα χέρια, ενώ ο 21χρονος φέρεται να παρενέβη όταν, σύμφωνα με τον ίδιο, ο 54χρονος επιχείρησε να τον χτυπήσει με μεταλλικό αντικείμενο. Το επεισόδιο έληξε λίγα λεπτά αργότερα.

Ο τραυματίας μετέβη στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού, όπου παρέμεινε για περίπου τέσσερις ώρες, και στη συνέχεια κατέθεσε μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα. Την ίδια ημέρα, οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν με κατηγορίες για εξύβριση, απειλή και σωματική βλάβη.

Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης τη Μεγάλη Τρίτη, ο 54χρονος εμφανίστηκε με εμφανή τραύματα στο πρόσωπο, ενώ οι κατηγορούμενοι δήλωσαν άγνοια για το πώς προκλήθηκαν.

Το δικαστήριο τους έκρινε ένοχους, επιβάλλοντας στον 50χρονο ποινή φυλάκισης 10 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, και στον 21χρονο ποινή 6 μηνών και 20 ημερών. Και στις δύο περιπτώσεις η έφεση έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, ενώ δόθηκε και αναστολή στην εκτέλεση των ποινών.