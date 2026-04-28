Ένωση Εισαγγελέων κατά Ανδρουλάκη: Οι ακραίοι χαρακτηρισμοί κλονίζουν την εμπιστοσύνη στους θεσμούς

«Οι Έλληνες εισαγγελικοί και δικαστικοί λειτουργοί ασκούν τα καθήκοντά τους με βάση το Σύνταγμα, τους νόμους και τη συνείδησή τους», σημειώνει η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος

Άγγελος Βουράκης

  • Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος στηρίζει τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα για την απόφασή του στην υπόθεση των υποκλοπών.
  • Εκφράζει ανησυχία για ακραίους χαρακτηρισμούς και ατεκμηρίωτες κατηγορίες που αμφισβητούν τη λειτουργία της Δικαιοσύνης και κλονίζουν την εμπιστοσύνη στους θεσμούς.
  • Η κριτική στις δικαστικές αποφάσεις πρέπει να γίνεται με επιχειρήματα, νηφαλιότητα και σεβασμό στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης.
  • Οι εισαγγελικοί λειτουργοί ασκούν τα καθήκοντά τους με βάση το Σύνταγμα, τους νόμους και τη συνείδησή τους, χωρίς εξωτερικές πιέσεις.
  • Η προστασία της Δικαιοσύνης απαιτεί συλλογική ευθύνη και αυτοσυγκράτηση από όλους τους θεσμικούς και δημόσιους παράγοντες.
Στήριξη στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα δίνει η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος μετά τις επικρίσεις που δέχθηκε για την απόφασή του να μην ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση για τις υποκλοπές και τα πυρά που εξαπέλυσαν το ΠΑΣΟΚ, αλλά και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.

«Θεμιτή η κριτική στις δικαστικές αποφάσεις, αλλά πρέπει να έχει μέτρο»

Η ΕΕΕ εκφράζει την ανησυχία της για «την ένταση του δημόσιου λόγου που αναπτύσσεται το τελευταίο χρονικό διάστημα αναφορικά με πρόσφατες δικαστικές εξελίξεις σε υπόθεση μείζονος δημοσίου ενδιαφέροντος, ιδίως μετά από δημόσιες τοποθετήσεις που αμφισβητούν ευθέως τη θεσμική λειτουργία εισαγγελικών αρχών και, ειδικότερα, της ηγεσίας της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου στην υπόθεση των υποκλοπών».

«Η διατύπωση ακραίων χαρακτηρισμών, η υιοθέτηση ατεκμηρίωτων αιτιάσεων περί δήθεν “θεσμικής εκτροπής”, ”ενταφιασμού δικογραφιών”, “δικαστικού πραξικοπήματος”, ”ώρας μηδέν για την ελληνική δικαιοσύνη” ή άλλων παρόμοιων εκφράσεων, καθώς και η απόδοση σκοπιμοτήτων σε εισαγγελικούς λειτουργούς, δεν συμβάλλουν στον δημόσιο διάλογο ούτε στην ουσιαστική θεσμική λογοδοσία», τονίζει η Ένωση Εισαγγελέων και συνεχίζει:

«Αντιθέτως, καλλιεργούν κλίμα απαξίωσης της Δικαιοσύνης και κλονίζουν αδικαιολόγητα την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς του κράτους δικαίου».

«Η κριτική στις δικαστικές αποφάσεις και ενέργειες είναι θεμιτή σε μια δημοκρατική πολιτεία. Η κριτική αυτή, όμως, πρέπει να έχει μέτρο και επιχειρήματα και οφείλει να ασκείται με νηφαλιότητα, θεσμική υπευθυνότητα και σεβασμό προς τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, χωρίς γενικεύσεις, απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς ή δημόσιες παρεμβάσεις που επιχειρούν να προκαταλάβουν ή να υποκαταστήσουν τη δικαστική κρίση», αναφέρουν οι Εισαγγελείς και συνεχίζουν:

«Οι Έλληνες εισαγγελικοί και δικαστικοί λειτουργοί ασκούν τα καθήκοντά τους με βάση το Σύνταγμα, τους νόμους και τη συνείδησή τους και θα συνεχίσουν να το πράττουν, απαλλαγμένοι από κάθε εξωτερική πίεση ή επιρροή».

«Η προστασία της Δικαιοσύνης ως ακρογωνιαίου λίθου του κράτους δικαίου αποτελεί συλλογική ευθύνη όλων. Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος καλεί όλους τους θεσμικούς και δημόσιους παράγοντες να επιδεικνύουν την απαιτούμενη αυτοσυγκράτηση, ώστε ο δημόσιος λόγος να μην μετατρέπεται σε παράγοντα αποσταθεροποίησης της θεσμικής εμπιστοσύνης των πολιτών», τονίζει δε η Ένωση και καταλήγει:

«Όπως είχε επισημάνει ο Ρωμαίος ρήτορας, πολιτικός, νομικός και φιλόσοφος Κικέρων, «Legum servi sumus ut liberi esse possimus» («Είμαστε υπηρέτες των νόμων, ώστε να μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι»). Η θεσμική εμπιστοσύνη, ο σεβασμός στους δημοκρατικούς θεσμούς και η υπεύθυνη δημόσια στάση αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για τη διαφύλαξη του κράτους δικαίου».

