ΣΚΑΪ: Το παρασκήνιο της παραίτησης Παπαδρόσου και η επόμενη μέρα στο κανάλι

Με μία ανακοίνωση, το πρωί της Τρίτης, ο ΣΚΑΪ γνωστοποίησε τη λήξη της συνεργασίας του με τον Βασίλη Παπαδρόσο. Έπειτα από 7,5 χρόνια, ο πρώην γενικός διευθυντής ενημέρωσης και ειδήσεων του Φαλήρου παραιτήθηκε αφήνοντας κενή τη θέση του και δημιουργώντας πολλά ερωτηματικά για τη συνέχεια.

Ακόμη και άνθρωποι του σταθμού ενημερώθηκαν για την εν λόγω εξέλιξη αργά το βράδυ της Δευτέρας, δίνοντας στην εξέλιξη μία ξαφνική διάσταση. Ωστόσο, τα δείγματα υπήρχαν καιρό και όλα έδειχναν ότι ο Βασίλης Παπαδρόσος θα λάβει την απόφαση να κλείσει οριστικά την πόρτα του ΣΚΑΪ. Οι λόγοι αφορούν κυρίως σε έντονες διαφωνίες του ίδιου με τον Κωνσταντίνο Ζούλα, αλλά και σε παρεμβάσεις που δημιουργούσαν μία ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη.

Η αποχώρησή του, σίγουρα, φέρνει εσωτερικές αναταράξεις καθώς εύλογα δημιουργείται το ερώτημα αν η αποχώρηση του Βασίλη Παπαδρόσου θα φέρει ντόμινο αλλαγών και μεταγραφών στον ΣΚΑΪ. Η επόμενη ημέρα δεν θα είναι εύκολη για αρκετά από τα πρόσωπα του καναλιού και πλέον το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στον τομέα της ενημέρωσης.

Όσον αφορά στην αντικατάσταση; Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα υπάρξει εσωτερική αντικατάσταση με το όνομα του Φώτη Καφαράκη να έχει προβάδισμα.

