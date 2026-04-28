Αυτή είναι η νέα τάση: Προσφέρουν σπίτια με 1 ευρώ στις Άλπεις και οι αιτήσεις πέφτουν «βροχή»

Το φαινόμενο των σπιτιών του 1 ευρώ έχει προκαλέσει μεγάλο ενθουσιασμό, αυτή τη φορά στη βόρεια Ιταλία. Σε αρκετές τοποθεσίες στα βουνά κοντά στις Άλπεις, ένα πρόγραμμα πώλησης εγκαταλελειμμένων κατοικιών σε συμβολικές τιμές έχει δεχθεί τόσες αιτήσεις που ξεπέρασαν κάθε αρχική πρόβλεψη. Αυτό που ξεκίνησε ως τρόπος αναζωογόνησης εγκαταλελειμμένων χωριών, έχει μετατραπεί σε μια τάση που δείχνει πώς αλλάζουν οι προτεραιότητες πολλών ανθρώπων.

Τα στοιχεία δείχνουν καθαρά αυτό το ενδιαφέρον. Πάνω από 500 άτομα ζήτησαν πληροφορίες για αυτά τα σπίτια, αλλά μόνο 78 από αυτά κατέθεσαν επίσημη προσφορά. Συνολικά υπήρχαν 24 διαθέσιμες κατοικίες σε δήμους όπως το Recoaro Terme, η Posina και το Valli del Pasubio, γεγονός που δείχνει ξεκάθαρα ότι η ζήτηση ήταν πολύ μεγαλύτερη από την προσφορά και εξηγεί γιατί προκλήθηκε συμφόρηση στη διαδικασία.

