Διακοπές ρεύματος τη Μεγάλη Τετάρτη (8/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Μεγάλη Τετάρτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

8/4/2026 1:30:00 πμ

8/4/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ απο κάθετο: Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έως κάθετο: ΑΜΦΙΑΡΑΟΥ από: 01:30 μμ έως: 04:00 μμ

394

Λειτουργία

8/4/2026 8:00:00 πμ

8/4/2026 10:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΑΜΕΡΙΚΗΣ απο κάθετο: ΒΑΛΑΨΡΙΤΟΥ έως κάθετο: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

392

Λειτουργία

8/4/2026 8:00:00 πμ

8/4/2026 11:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΛΥΚΑΒΒΗΤΟΥ 35 από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

391

Λειτουργία

8/4/2026 8:00:00 πμ

8/4/2026 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΛΑΙΝΟΥΣ απο κάθετο: ΘΑΣΟΥ έως κάθετο: ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

413

Λειτουργία

8/4/2026 8:00:00 πμ

8/4/2026 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΗΝ ΛΕΩΦ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 1.

269

Κατασκευές

8/4/2026 8:00:00 πμ

8/4/2026 1:00:00 μμ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ απο κάθετο: ΦΑΒΙΕΡΟΥ έως κάθετο: ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΩΝΗΣ απο κάθετο: ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ έως κάθετο: ΜΠΟΤΣΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Κατασκευές

8/4/2026 8:00:00 πμ

8/4/2026 4:00:00 μμ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Β.ΗΠΕΙΡΟΥ - ΑΓ.ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ - ΑΝΑΤ.ΡΩΜΥΛΙΑΣ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ - ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ

177

Κατασκευές

8/4/2026 8:00:00 πμ

8/4/2026 4:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΟΔΟΙ ΙΣΜΗΝΗΣ - ΑΜΦΙΑΡΑΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

412

Λειτουργία

8/4/2026 8:00:00 πμ

8/4/2026 4:00:00 μμ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ απο κάθετο: ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ

272

Κατασκευές

8/4/2026 8:30:00 πμ

8/4/2026 2:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός: απο κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΝΟ 73 έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ έως κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ ΝΟ 78 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ

313

Κατασκευές

8/4/2026 9:00:00 πμ

8/4/2026 10:00:00 πμ

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΝΩΣΣΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ από: 09:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΑΠΠΑ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ από: 09:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ απο κάθετο: ΚΝΩΣΣΟΥ έως κάθετο: ΖΑΠΠΑ από: 09:00 πμ έως: 10:00 πμ

338

Κατασκευές

8/4/2026 9:00:00 πμ

8/4/2026 11:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΚΡΕΜΟΥ απο κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ έως κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ ΝΟ 104 από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΡΕΜΟΥ ΝΟ 94 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

337

Κατασκευές

8/4/2026 9:00:00 πμ

8/4/2026 4:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:2ΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ απο κάθετο: ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ έως κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ απο κάθετο: 2ΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ έως κάθετο: ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ απο κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ έως κάθετο: ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 162 από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: 2ΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ έως κάθετο: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 180 από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ

Κατασκευές

8/4/2026 11:00:00 πμ

8/4/2026 3:00:00 μμ

ΒΟΥΛΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΔΡΟΥ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ έως κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΝΕΛΑΟΥ απο κάθετο: ΚΟΔΡΟΥ έως κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

318

Κατασκευές

8/4/2026 12:00:00 μμ

8/4/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΦΑΡΑΝΤΑΤΩΝ απο κάθετο: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΠΑΡΓΑΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

408

Λειτουργία

8/4/2026 12:30:00 μμ

8/4/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΛΙΖΑΡΔΟΥ έως κάθετο: ΚΕΑΣ από: 12:30 μμ έως: 16:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΙΖΑΡΔΟΥ απο κάθετο: ΜΗΔΕΙΑΣ έως κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ από: 12:30 μμ έως: 16:00 μμ Μονά οδός:ΜΗΔΕΙΑΣ 13 έως κάθετο: ΛΙΖΑΡΔΟΥ από: 12:30 μμ έως: 16:00 μμ

414

Λειτουργία

8/4/2026 1:30:00 μμ

8/4/2026 4:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ απο κάθετο: ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ έως κάθετο: ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ από: 01:30 μμ έως: 04:30 μμ Ζυγά οδός:ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ απο κάθετο: ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ έως κάθετο: ΣΩΚΙΩΝ από: 01:30 μμ έως: 04:30 μμ

393

Λειτουργία

