Χανιά: Συνελήφθη καθηγητής μουσικής για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης

Η σύλληψη έγινε μετά από καταγγελία της ανήλικης και των γονέων της στις αστυνομικές αρχές της Κρήτης

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Χανιά: Συνελήφθη καθηγητής μουσικής για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης
  • Συνελήφθη 37χρονος καθηγητής μουσικής στα Χανιά για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης μαθήτριας.
  • Η σύλληψη έγινε μετά από καταγγελία της ανήλικης και των γονέων της στις αστυνομικές αρχές της Κρήτης.
  • Εξετάζεται η πιθανότητα δημοσιοποίησης της ταυτότητας και φωτογραφίας του κατηγορουμένου για να εντοπιστούν τυχόν άλλα θύματα.
  • Ο 37χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή.
Συνελήφθη στα Χανιά 37χρονος καθηγητής μουσικής, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης μαθήτριας.

Ο άνδρας, που παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα μουσικής, εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές της Κρήτης έπειτα από καταγγελία που υπέβαλε η ανήλικη μαζί με τους γονείς της. Σύμφωνα με flashnews, oι Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, προχωρώντας στη σύλληψή του.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να δοθεί στη δημοσιότητα η ταυτότητα και φωτογραφία του κατηγορουμένου, μέσω άρσης απορρήτου, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα πιθανά θύματα.

Ο 37χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή.

