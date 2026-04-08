Χανιά: Συνελήφθη καθηγητής μουσικής για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης

Ο 37χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή.

Συνελήφθη στα Χανιά 37χρονος καθηγητής μουσικής, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης μαθήτριας.

Ο άνδρας, που παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα μουσικής, εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές της Κρήτης έπειτα από καταγγελία που υπέβαλε η ανήλικη μαζί με τους γονείς της. Σύμφωνα με flashnews, oι Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, προχωρώντας στη σύλληψή του.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να δοθεί στη δημοσιότητα η ταυτότητα και φωτογραφία του κατηγορουμένου, μέσω άρσης απορρήτου, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα πιθανά θύματα.

Ο 37χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή.