Χανιά: Συνελήφθη καθηγητής μουσικής για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης
Η σύλληψη έγινε μετά από καταγγελία της ανήλικης και των γονέων της στις αστυνομικές αρχές της Κρήτης
Snapshot
Συνελήφθη στα Χανιά 37χρονος καθηγητής μουσικής, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης μαθήτριας.
Ο άνδρας, που παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα μουσικής, εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές της Κρήτης έπειτα από καταγγελία που υπέβαλε η ανήλικη μαζί με τους γονείς της. Σύμφωνα με flashnews, oι Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, προχωρώντας στη σύλληψή του.
Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να δοθεί στη δημοσιότητα η ταυτότητα και φωτογραφία του κατηγορουμένου, μέσω άρσης απορρήτου, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα πιθανά θύματα.
Ο 37χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή.