Αγωνία για 19χρονο φοιτητή με μηνιγγίτιδα - Διασωληνωμένος στο νοσοκομείο Τρικάλων

Διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου των Τρικάλων νοσηλεύεται ένας 19χρονος φοιτητής κτηνιατρικής του ΑΠΘ.

Ο νεαρός με καταγωγή από την Καλαμπάκα διαγνώστηκε με βακτηριακή μηνιγγίτιδα και σύμφωνα με όσα μετέδωσε ρεπορτάζ του Action 24, σήμερα θα γίνει προσπάθεια να αποδιασωληνωθεί.

Παράλληλα, εφαρμόζεται το υγειονομικό πρωτόκολλο για τις στενές επαφές του νεαρού, οι οποίες έχουν λάβει χημειοπροφύλαξη.