Μεγάλη Παρασκευή: Η Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και η Αποκαθήλωση - Δείτε live

Ημέρα πένθους η σημερινή για όλη τη Χριστιανοσύνη καθώς κορυφώνεται το Θείο Δράμα των Παθών του Χριστού.

Οι καμπάνες θα ηχούν πένθιμα, ενώ το απόγευμα γίνεται η περιφορά του Επιταφίου, η οποία συνήθως ξεκινά αργά το απόγευμα, ωστόσο ορισμένες εκκλησίες να ξεκινούν την περιφορά νωρίτερα. Κατά τη διάρκεια της περιφοράς στους δρόμους της κάθε ενορίας ψέλνεται ο επιτάφιος θρήνος, δηλαδή Όρθρος του Μεγάλου Σαββάτου.

Δείτε σε απευθείας σύνδεση από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου την Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και τον Εσπερινό της Αποκαθήλωσης.