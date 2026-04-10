Σέρρες: Στις φλόγες στάνη - Απανθρακώθηκαν 10 ζώα

Φωτιά ξέσπασε σε στάνη κοντά στον οικισμό Ίβυρα στον δήμο Βισαλτίας, στις Σέρρες, το μεσημέρι της Μεγάλης Πέμπτης με τραγικό απολογισμό 10 από τα ζώα να απανθρακωθούν, καθώς παγιδεύτηκαν στις φλόγες.

Άμεσα ανταποκρίθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, με οκτώ πυροσβέστες και τέσσερα οχήματα, καταφέρνοντας μετά από προσπάθειες να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Ο ιδιοκτήτης δεν βρισκόταν στον χώρο της ώρα της πυρκαγιάς και δεν κινδύνευσε.