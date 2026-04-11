Κρήτη: Πήγαν να κάψουν τον Ιούδα και έκαψαν το σχολείο τους
Ένα δυσάρεστο γεγονός συνέβη το Σάββατο τα ξημερώματα στα Χανιά, όπου ένα σχολείο άρπαξε φωτιά
Σοβαρές ζημιές στο Γυμνάσιο Νέας Κυδωνίας στο Δαράτσο προκάλεσε φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου.
Η πυρκαγιά ξεκίνησε από κλαδιά που είχαν συγκεντρώσει ανήλικοι στην αυλή του σχολείου για το παραδοσιακό έθιμο του «καψίματος του Ιούδα», ωστόσο η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο.
