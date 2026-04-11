Κρήτη: Πήγαν να κάψουν τον Ιούδα και έκαψαν το σχολείο τους

Σοβαρές ζημιές στο Γυμνάσιο Νέας Κυδωνίας στο Δαράτσο προκάλεσε φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από κλαδιά που είχαν συγκεντρώσει ανήλικοι στην αυλή του σχολείου για το παραδοσιακό έθιμο του «καψίματος του Ιούδα», ωστόσο η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

Διαβάστε περισσότερα στο daynight.gr