Οι καταστηματάρχες στο Μοναστηράκι έστησαν 150 σούβλες

Μια αυθεντική, γιορτινή εικόνα του ελληνικού Πάσχα στήθηκε από νωρίς το πρωί στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Μοναστηρακίου, όπου οι καταστηματάρχες ένωσαν τις δυνάμεις τους για να αναβιώσουν το παραδοσιακό πασχαλινό γλέντι.

Από τις 6 το πρωί, οι σούβλες άρχισαν να στήνονται, με την πλατεία να γεμίζει με τις μυρωδιές από το ψημένο κρέας, για όσους έμειναν στην πόλη. Υπολογίζεται ότι σήμερα θα ψηθούν 20 με 30 αρνιά, τα οποία προορίζονται κυρίως για τις πολυάριθμες κρατήσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Συνολικά και τις δύο ημέρες, Μεγάλο Σάββατο και Κυριακή του Πάσχα, οι καταστηματάχρες της περιοχής εκτιμούν πως στήθηκαν συνολικά 150 σούβλες!

Οι ψήστες βρίσκονται στην πλατεία, φροντίζοντας με μεράκι το ψήσιμο, το οποίο διαρκεί περίπου 2,5 ώρες για κάθε αρνί. Η διαδικασία ξεκινά από νωρίς, ώστε μέχρι τις 3 το μεσημέρι να έχουν εξυπηρετηθεί όλες οι κρατήσεις. Αφού εξυπηρετηθεί το κοινό, η δράση κορυφώνεται με το καθιερωμένο πασχαλινό γλέντι.

Γλέντι και παράδοση στην πόλη

Εκτός από τα αρνιά, στη φωτιά βρίσκονται και παραδοσιακά εδέσματα όπως κοκορέτσι και κοντοσούβλι, συμπληρώνοντας την αυθεντική εμπειρία. Οι εικόνες από την πλατεία αποτυπώνουν το κλίμα της ημέρας, με κατοίκους και επισκέπτες να συμμετέχουν σιγά σιγά, ενεργά στη γιορτή.

Η πρωτοβουλία των καταστηματαρχών μετατρέπει το Μοναστηράκι σε ένα μεγάλο υπαίθριο τραπέζι, αναδεικνύοντας την ελληνική παράδοση και το πνεύμα της κοινότητας που χαρακτηρίζει το Πάσχα.

