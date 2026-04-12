Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας έως 21 βαθμούς - Η εικόνα της Δευτέρας του Πάσχα

Snapshot Την Κυριακή του Πάσχα αναμένονται ήπιες θερμοκρασίες με τοπικές νεφώσεις και ασθενείς βροχές κυρίως στα ανατολικά και βόρεια ορεινά τμήματα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15

17°C στα βορειοανατολικά, 18

19°C στις περισσότερες περιοχές και 20

21°C στα δυτικά και νότια.

Οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενείς έως μέτριοι, με ενισχύσεις στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ από το απόγευμα της Κυριακής.

Τη Δευτέρα του Πάσχα προβλέπονται αραιές νεφώσεις και πιθανές ασθενείς βροχές σε κεντροδυτική Μακεδονία και Θεσσαλία, με ενίσχυση των νοτιοανατολικών ανέμων, που στο Ιόνιο μπορεί να φτάσουν τα 7 μποφόρ.

Το ανοιξιάτικο καιρό αναμένεται να διατηρηθεί και τις επόμενες ημέρες χωρίς ακραία φαινόμενα.

Με σχετικά ήπιο καιρό και χωρίς ακραία φαινόμενα αναμένεται να κυλήσει η σημερινή Κυριακή του Πάσχα, σύμφωνα με τις προγνώσεις τόσο του μετεωρολόγου Δημήτρη Ζιακόπουλου όσο και της ΕΜΥ, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται κυρίως από την Κυριακή του Πάσχα και τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Ζιακόπουλο, η εικόνα της Κυριακής του Πάσχα περιλαμβάνει τοπικές νεφώσεις κυρίως στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, με πιθανότητα για σύντομες και ασθενείς βροχές, κυρίως σε ορεινές περιοχές τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.

Αντίστοιχη εικόνα δίνει και η ΕΜΥ, η οποία προβλέπει λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, οι θερμοκρασίες θα φτάσουν:

15–17°C στα βορειοανατολικά

18–19°C στις περισσότερες περιοχές

20–21°C στα δυτικά και νότια

Άνεμοι και τοπικές συνθήκες

Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά ασθενείς έως μέτριοι, ενώ στο Ιόνιο αναμένονται ενισχύσεις έως 6 μποφόρ από το απόγευμα της Κυριακής. Στα ανατολικά τμήματα της χώρας οι άνεμοι θα φτάνουν τα 3-5 μποφόρ, με πρόσκαιρες ενισχύσεις στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Δευτέρα του Πάσχα: λίγες βροχές και ενίσχυση ανέμων

Ο Δημήτρης Ζιακόπουλος προβλέπει ότι η Δευτέρα του Πάσχα θα περάσει με αραιές νεφώσεις και πιθανές ασθενείς βροχές σε κεντροδυτική Μακεδονία και Θεσσαλία, κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας.

Παράλληλα, επισημαίνει ενίσχυση των νοτιοανατολικών ανέμων στη Δυτική Ελλάδα, που τοπικά στο Ιόνιο μπορεί να φτάσουν τα 7 μποφόρ.

