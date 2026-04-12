Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας έως 21 βαθμούς - Η εικόνα της Δευτέρας του Πάσχα

Η Κυριακή του Πάσχα χαρακτηρίζεται από ήπια θερμοκρασία, παροδικές νεφώσεις και τοπικά ασθενείς βροχές - Από τη Δευτέρα και μετά, το σκηνικό παραμένει ανοιξιάτικο

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Στιγμιότυπο από σούβλισμα οβελία

  • Την Κυριακή του Πάσχα αναμένονται ήπιες θερμοκρασίες με τοπικές νεφώσεις και ασθενείς βροχές κυρίως στα ανατολικά και βόρεια ορεινά τμήματα.
  • Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15
  • 17°C στα βορειοανατολικά, 18
  • 19°C στις περισσότερες περιοχές και 20
  • 21°C στα δυτικά και νότια.
  • Οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενείς έως μέτριοι, με ενισχύσεις στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ από το απόγευμα της Κυριακής.
  • Τη Δευτέρα του Πάσχα προβλέπονται αραιές νεφώσεις και πιθανές ασθενείς βροχές σε κεντροδυτική Μακεδονία και Θεσσαλία, με ενίσχυση των νοτιοανατολικών ανέμων, που στο Ιόνιο μπορεί να φτάσουν τα 7 μποφόρ.
  • Το ανοιξιάτικο καιρό αναμένεται να διατηρηθεί και τις επόμενες ημέρες χωρίς ακραία φαινόμενα.
Με σχετικά ήπιο καιρό και χωρίς ακραία φαινόμενα αναμένεται να κυλήσει η σημερινή Κυριακή του Πάσχα, σύμφωνα με τις προγνώσεις τόσο του μετεωρολόγου Δημήτρη Ζιακόπουλου όσο και της ΕΜΥ, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται κυρίως από την Κυριακή του Πάσχα και τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Ζιακόπουλο, η εικόνα της Κυριακής του Πάσχα περιλαμβάνει τοπικές νεφώσεις κυρίως στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, με πιθανότητα για σύντομες και ασθενείς βροχές, κυρίως σε ορεινές περιοχές τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.

Αντίστοιχη εικόνα δίνει και η ΕΜΥ, η οποία προβλέπει λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, οι θερμοκρασίες θα φτάσουν:

  • 15–17°C στα βορειοανατολικά
  • 18–19°C στις περισσότερες περιοχές
  • 20–21°C στα δυτικά και νότια
    Άνεμοι και τοπικές συνθήκες

Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά ασθενείς έως μέτριοι, ενώ στο Ιόνιο αναμένονται ενισχύσεις έως 6 μποφόρ από το απόγευμα της Κυριακής. Στα ανατολικά τμήματα της χώρας οι άνεμοι θα φτάνουν τα 3-5 μποφόρ, με πρόσκαιρες ενισχύσεις στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Δευτέρα του Πάσχα: λίγες βροχές και ενίσχυση ανέμων

Ο Δημήτρης Ζιακόπουλος προβλέπει ότι η Δευτέρα του Πάσχα θα περάσει με αραιές νεφώσεις και πιθανές ασθενείς βροχές σε κεντροδυτική Μακεδονία και Θεσσαλία, κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας.

Παράλληλα, επισημαίνει ενίσχυση των νοτιοανατολικών ανέμων στη Δυτική Ελλάδα, που τοπικά στο Ιόνιο μπορεί να φτάσουν τα 7 μποφόρ.

Διαβάστε επίσης

10:09LIFESTYLE

Coachella 2026: Οι Huntrix του «KPop Demon Hunters» έκλεψαν την παράσταση με εμφάνιση-έκπληξη

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: 13χρονος ξύπνησε οχιά από χειμερία νάρκη και τον δάγκωσε - Νοσηλεύεται σοβαρά στο νοσοκομείο

10:00ΕΥ ΖΗΝ

«Τέλεια καταιγίδα» ουρικού οξέος η Κυριακή του Πάσχα - Τι να προσέξετε

09:59ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε αγώνα πυγχμαχίας UFC την ώρα των συνομιλιών με το Ιράν: 14 καρέ από την προεδρική επίσκεψη

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Νεαροί πέταξαν κροτίδα σε λεωφορείο με κόσμο κινούμενοι σε πατίνι - Συνελήφθη 15χρονος

09:34ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα: Το απόλυτο μυστικό για το τέλειο αρνί – Πώς να ψήσετε σαν επαγγελματίας

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Οι καταστηματάρχες στο Μοναστηράκι έστησαν 150 σούβλες

09:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Mercedes: Νέα πατέντα με «ανοιγόμενη» οροφή για πιο εύκολη είσοδο

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Ιερέας ερμηνεύει το «Απορώ με την καρδιά μου» και γίνεται viral – Βίντεο

09:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας έως 21 βαθμούς - Η εικόνα της Δευτέρας του Πάσχα

08:58ΕΛΛΑΔΑ

Η επόμενη μέρα από τον ρουκετοπόλεμο στον Βροντάδο Χίου - Τι κάνουν τα «ρουκετόξυλα» οι κάτοικοι

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση SkyNews: Ο Βανς πήγε στις συνομιλίες με αφελή υπόθεση - Tο Ιράν δεν υπαναχώρησε - Τι ακολουθεί

08:49ΕΛΛΑΔΑ

«Τρέχουν» οι ναυπηγήσεις νέων ρυμουλκών στα ναυπηγεία Ελευσίνας – Το στοίχημα της ασφάλειας και της αντιρρύπανσης στην Ελλάδα

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Παπαγάλος σε υποβρύχια αποστολή - Κάνει κατάδυση με αυτοσχέδιο σκάφος γίνεται viral!

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Ναυάγιο στις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν στο Ισλαμαμπάντ: Χωρίς συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου

08:34ΕΛΛΑΔΑ

Ομόνοια: Κλέβουν ρολόγια της ΕΥΔΑΠ για τον χαλκό - Επιχειρήσεις και σπίτια μένουν χωρίς νερό για μέρες

08:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με το Πάσχα ως «πύλη εισόδου» ανοίγει η τουριστική σεζόν – Θετικά μηνύματα από Κρήτη, Ρόδο, Σαντορίνη

08:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σοβαρές απώλειες στην αγορά αυτοκινήτου λόγω πολέμου

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο δήμαρχος Κέρκυρας τα έβαλε με δημοσιογράφο στην Ανάσταση: «Υπάρχει δήμαρχος για το κανάλι σας;»

07:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάσχα 2026: «Φωτιά» το κόστος για το πασχαλινό τραπέζι - Τι πληρώσαμε για 6, 10 και 15 άτομα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
09:15LIFESTYLE

Ο Μπεν Άφλεκ χαρίζει στην Τζένιφερ Λόπεζ το μερίδιό του από την έπαυλή τους αξίας 60 εκατ. δολαρίων

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Σε κρίσιμη κατάσταση η μητέρα και ο 10χρονος αδελφός του 3χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο - «Κρατούσε το παιδί αγκαλιά», λέει ο Γιαννάκος

15:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Κολυδά έως 19 Απριλίου - Αλλαγή σκηνικού από την Τρίτη

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο δήμαρχος Κέρκυρας τα έβαλε με δημοσιογράφο στην Ανάσταση: «Υπάρχει δήμαρχος για το κανάλι σας;»

13:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάσχα στο Harvard για τον Χάρη Δούκα - Γιατί ταξιδεύει στις ΗΠΑ ο δήμαρχος Αθηναίων

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Οι καταστηματάρχες στο Μοναστηράκι έστησαν 150 σούβλες

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Νεαροί πέταξαν κροτίδα σε λεωφορείο με κόσμο κινούμενοι σε πατίνι - Συνελήφθη 15χρονος

18:59ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

16:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρομεσογειακός κυκλώνας από την Αλγερία στην Μεσόγειο - Πότε και πώς επηρεάζει την Ελλάδα

04:36ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: «Ναυάγιο» στο Ισλαμαμπάντ - «Δεν φτάσαμε σε συμφωνία με το Ιράν» λέει ο Βάνς - «Αυτό είναι πιο κακό για το Ιράν παρά για τις ΗΠΑ»

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση SkyNews: Ο Βανς πήγε στις συνομιλίες με αφελή υπόθεση - Tο Ιράν δεν υπαναχώρησε - Τι ακολουθεί

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Ιερέας ερμηνεύει το «Απορώ με την καρδιά μου» και γίνεται viral – Βίντεο

08:34ΕΛΛΑΔΑ

Ομόνοια: Κλέβουν ρολόγια της ΕΥΔΑΠ για τον χαλκό - Επιχειρήσεις και σπίτια μένουν χωρίς νερό για μέρες

08:58ΕΛΛΑΔΑ

Η επόμενη μέρα από τον ρουκετοπόλεμο στον Βροντάδο Χίου - Τι κάνουν τα «ρουκετόξυλα» οι κάτοικοι

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα 1997: Όταν Έλληνες πυροβόλησαν και έτρεψαν σε φυγή τουρκικό υποβρύχιο στο Φαρμακονήσι

09:59ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε αγώνα πυγχμαχίας UFC την ώρα των συνομιλιών με το Ιράν: 14 καρέ από την προεδρική επίσκεψη

11:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η διπλή δολοφονία του Μεγάλου Σαββάτου: Όταν η νύχτα της Ανάστασης στη Μάνη «βάφτηκε» με αίμα

07:11ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Ανάσταση με ΜΑΤ και όχι με μολότοφ - Τρεις συλλήψεις για το «έθιμο»

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: 13χρονος ξύπνησε οχιά από χειμερία νάρκη και τον δάγκωσε - Νοσηλεύεται σοβαρά στο νοσοκομείο

17:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ