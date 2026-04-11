Καιρός: Η πρόγνωση Κολυδά έως 19 Απριλίου - Αλλαγή σκηνικού από την Τρίτη

Με καλό καιρό θα κάνουμε Πάσχα αλλά και Δευτέρα του Πάσχα, ωστόσο η άνοιξη δεν θα κρατήσει πολύ καθώς σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά ένα κύμα αστάθειας από την Τρίτη αλλάζει εκ νέου το σκηνικό.

Από την Κυριακή του Πάσχα έως και την Τετάρτη 15 Απριλίου, ο καιρός στη χώρα αναμένεται γενικά ήπιος, με εναλλαγές ηλιοφάνειας και νεφώσεων, οι οποίες σταδιακά θα αυξηθούν κυρίως στα ανατολικά και βόρεια και αργότερα στα κεντρικά και νότια.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα οι καιρικές συνθήκες θα είναι ευνοϊκές στις περισσότερες περιοχές, με λίγες μόνο τοπικές ασθενείς βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους που θα εντοπίζονται κυρίως στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, την Εύβοια και τις Σποράδες, χωρίς να επηρεάζουν σημαντικά τις εορταστικές δραστηριότητες.

Αλλαγή σκηνικού από την Τρίτη

Από την Τρίτη, ωστόσο, η αστάθεια θα γίνει πιο αισθητή, με τις βροχές να κάνουν αρχικά την εμφάνισή τους στην Κρήτη και σταδιακά να επεκτείνονται στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, καθώς και στο νότιο Ιόνιο. Την Τετάρτη αναμένονται τοπικές βροχές και στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από ανατολικές και νοτιοανατολικές διευθύνσεις, παρουσιάζοντας κατά τόπους ενίσχυση στα πελάγη, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, η γενική εικόνα του καιρού παραμένει ανοιξιάτικη, με ήπιες συνθήκες, αλλά και σταδιακή επιστροφή της αστάθειας μετά το πέρας των εορτών.

