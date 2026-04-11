Καιρός: Η πρόγνωση Κολυδά έως 19 Απριλίου - Αλλαγή σκηνικού από την Τρίτη

Πάσχα με ανοιξιάτικο καιρό αλλά η αστάθεια επιμένει

Δημήτρης Δρίζος

ΚΑΙΡΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο καιρός θα είναι καλός κατά το Πάσχα και τη Δευτέρα του Πάσχα με ήπιο κλίμα και λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και βόρεια.
  • Από την Κυριακή έως την Τετάρτη 15 Απριλίου αναμένονται εναλλαγές ηλιοφάνειας και νεφώσεων, με σταδιακή αύξηση των νεφώσεων κυρίως στα ανατολικά και βόρεια.
  • Από την Τρίτη θα εμφανιστεί κύμα αστάθειας με βροχές αρχικά στην Κρήτη και μετά στα κεντρικά, νότια και νότιο Ιόνιο, επεκτεινόμενες την Τετάρτη και στα βόρεια.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από ανατολικές και νοτιοανατολικές διευθύνσεις με τοπική ενίσχυση στα πελάγη, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σχετικά υψηλή για την εποχή.
  • Η γενική εικόνα του καιρού παραμένει ανοιξιάτικη με ήπιες συνθήκες και επιστροφή της αστάθειας μετά το Πάσχα.
Snapshot powered by AI

Με καλό καιρό θα κάνουμε Πάσχα αλλά και Δευτέρα του Πάσχα, ωστόσο η άνοιξη δεν θα κρατήσει πολύ καθώς σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά ένα κύμα αστάθειας από την Τρίτη αλλάζει εκ νέου το σκηνικό.

Από την Κυριακή του Πάσχα έως και την Τετάρτη 15 Απριλίου, ο καιρός στη χώρα αναμένεται γενικά ήπιος, με εναλλαγές ηλιοφάνειας και νεφώσεων, οι οποίες σταδιακά θα αυξηθούν κυρίως στα ανατολικά και βόρεια και αργότερα στα κεντρικά και νότια.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα οι καιρικές συνθήκες θα είναι ευνοϊκές στις περισσότερες περιοχές, με λίγες μόνο τοπικές ασθενείς βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους που θα εντοπίζονται κυρίως στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, την Εύβοια και τις Σποράδες, χωρίς να επηρεάζουν σημαντικά τις εορταστικές δραστηριότητες.

Αλλαγή σκηνικού από την Τρίτη

Από την Τρίτη, ωστόσο, η αστάθεια θα γίνει πιο αισθητή, με τις βροχές να κάνουν αρχικά την εμφάνισή τους στην Κρήτη και σταδιακά να επεκτείνονται στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, καθώς και στο νότιο Ιόνιο. Την Τετάρτη αναμένονται τοπικές βροχές και στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από ανατολικές και νοτιοανατολικές διευθύνσεις, παρουσιάζοντας κατά τόπους ενίσχυση στα πελάγη, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, η γενική εικόνα του καιρού παραμένει ανοιξιάτικη, με ήπιες συνθήκες, αλλά και σταδιακή επιστροφή της αστάθειας μετά το πέρας των εορτών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:54ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συνελήφθη καταζητούμενος για απόπειρα δολοφονίας - Είχε διαφορές με το θύμα που πυροβόλησε

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Άδεια τάνκερ κατευθύνονται στις ΗΠΑ για να φορτώσουν το πιο «γλυκό» πετρέλαιο

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καβάλα: Παιδί 3 ετών σκοτώθηκε σε τροχαίο

15:35ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ξεκίνησαν οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στο Πακιστάν - Τα «αγκάθια» και οι λεπτές ισορροπίες

15:26WHAT THE FACT

Μυστήριο στην Κούβα: Συμμετρικές δομές στα 600 μέτρα βάθος χωρίς σαφή εξήγηση

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: 13χρονος έπιασε οχιά που βρισκόταν σε χειμερία νάρκη - Τον δάγκωσε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

15:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Κολυδά έως 19 Απριλίου - Αλλαγή σκηνικού από την Τρίτη

15:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ωράριο σούπερ μάρκετ Μεγάλο Σάββατο: Τι ώρα κλείνουν

14:57ΚΟΣΜΟΣ

Σήμα κινδύνου από 600 αεροδρόμια για τα Στενά του Ορμούζ - Έλλειψη καυσίμων θα εκτοξεύσει τις τιμές

14:32ΚΥΠΡΟΣ

Κατέρρευσε διώροφη πολυκατοικία στην Κύπρο - Αναφορές για ένα εγκλωβισμένο άτομο

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 64χρονος βρέθηκε νεκρός σε ρέμα στην Ευκαρπία - Φέρει τραύμα στο κεφάλι

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Viral 24χρονος Γάλλος που κάνει παρκούρ σε γειτονιές της Αθήνας - Δείτε βίντεο

14:13ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Το τέλος της εποχής των ελεύθερων θαλασσών - Τώρα όλοι θα πληρώσουν

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη: 37χρονος κάρφωσε σπασμένο γυαλί στο θώρακα 20χρονου

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Βάρη: Καταδίωξη διαρρηκτών με πυροβολισμούς την ώρα του Επιταφίου - Διέφυγαν οι δράστες

13:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάσχα στο Harvard για τον Χάρη Δούκα - Γιατί ταξιδεύει στις ΗΠΑ ο δήμαρχος Αθηναίων

13:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε πέφτει φέτος η γιορτή

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Κανονικά θα διεξαχθεί ο ρουκετοπόλεμος το βράδυ της Ανάστασης στον Βροντάδο -Στις 6 η παρέλαση

13:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά: Ποιοι θα πάρουν έως και 9.568 ευρώ - Έρχονται νέες πληρωμές

13:19WHAT THE FACT

Επιστήμονες ανακάλυψαν υποθαλάσσιο μονοπάτι- «Είναι ο δρόμος για την Ατλαντίδα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
15:21ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: 13χρονος έπιασε οχιά που βρισκόταν σε χειμερία νάρκη - Τον δάγκωσε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλο Σάββατο ωράριο καταστημάτων: Τι ώρα θα κλείσουν μαγαζιά και σούπερ μάρκετ

11:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πάσχα με... καλοκαιράκι και μετά ξανά βροχές και καταιγίδες - Η πρόβλεψη Αρναούτογλου

14:32ΚΥΠΡΟΣ

Κατέρρευσε διώροφη πολυκατοικία στην Κύπρο - Αναφορές για ένα εγκλωβισμένο άτομο

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καβάλα: Παιδί 3 ετών σκοτώθηκε σε τροχαίο

15:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Κολυδά έως 19 Απριλίου - Αλλαγή σκηνικού από την Τρίτη

12:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος για το ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε σε ηλικία 59 ετών ο Στέφανος Μπορμπόκης

11:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η διπλή δολοφονία του Μεγάλου Σαββάτου: Όταν η νύχτα της Ανάστασης στη Μάνη «βάφτηκε» με αίμα

08:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πόσο θα άξιζαν σήμερα τα 30 αργύρια του Ιούδα;

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Στάθης Μαντζώρος: Δύσκολες ώρες για τον ηθοποιό 10 μήνες μετά το εγκεφαλικό που υπέστη - Τα τελευταία νέα της υγείας του

09:15LIFESTYLE

Ο Μπεν Άφλεκ χαρίζει στην Τζένιφερ Λόπεζ το μερίδιό του από την έπαυλή τους αξίας 60 εκατ. δολαρίων

11:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

13:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάσχα στο Harvard για τον Χάρη Δούκα - Γιατί ταξιδεύει στις ΗΠΑ ο δήμαρχος Αθηναίων

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Με 40.000 km/h, θερμοκρασία 2.700 ºC και 6λεπτο black out η επιστροφή του Artemis II στη Γη

12:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 391€: Καταργούνται τα ηλικιακά όρια- Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

07:21TRAVEL

Καλαμαύκα: Τα «Μετέωρα» της Κρήτης αναγεννιούνται – Οι 40 πηγές «ξύπνησαν» ξανά

15:35ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ξεκίνησαν οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στο Πακιστάν - Τα «αγκάθια» και οι λεπτές ισορροπίες

15:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ωράριο σούπερ μάρκετ Μεγάλο Σάββατο: Τι ώρα κλείνουν

12:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανάσταση με ψύχρα, σούβλισμα με ζέστη - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

13:00ΚΟΣΜΟΣ

Ζορίζεσαι με το ενοίκιο; Δύο Ισπανοί δείχνουν έναν εναλλακτικό δρόμο στο πρόβλημα στέγασης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ