Καιρός: Αφρομεσογειακός κυκλώνας από την Αλγερία στην Μεσόγειο - Πότε και πώς επηρεάζει την Ελλάδα

Νέος κύκλος αστάθειας σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους στην περιοχή μας

Δημήτρης Δρίζος

  • Ένας αφρομεσογειακός κυκλώνας αναπτύσσεται μεταξύ Μαρόκου και Αλγερίας και κινείται προς τη Μεσόγειο, επηρεάζοντας τον καιρό στην Ελλάδα από την Κυριακή 12 Απριλίου.
  • Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει αύξηση συννεφιάς, μεταφορά αφρικανικής σκόνης και ενίσχυση νοτιάδων που θα ανεβάσουν προσωρινά τη θερμοκρασία, κυρίως στα νότια.
  • Από τη Δευτέρα και μέσα στην εβδομάδα αναμένονται εκτεταμένες βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, με έντονα φαινόμενα, χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους.
  • Υψηλός κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων υπάρχει σε περιοχές της νότιας Ελλάδας λόγω τοπικών μεγάλων υψών βροχής και ήδη επιβαρυμένων περιοχών.
  • Η θερμοκρασία θα πέσει σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή και στα ορεινά θα σημειωθούν χιονοπτώσεις σε μεγάλα υψόμετρα, ενώ η αφρικανική σκόνη θα επηρεάσει την ατμόσφαιρα και θα ενισχύσει τα έντονα καιρικά φαινόμενα.
Η ατμοσφαιρική σταθερότητα που χαρακτήρισε τις πρώτες ημέρες του Απριλίου φαίνεται πως φτάνει στο τέλος της.

Μετά από περίπου μία εβδομάδα κυριαρχίας του υποτροπικού αντικυκλώνα, που έφερε σχεδόν καλοκαιρινές συνθήκες με υψηλές θερμοκρασίες και ηλιοφάνεια, το σκηνικό του καιρού αλλάζει αισθητά.

Αιτία είναι η προσέγγιση ενός ισχυρού αφρομεσογειακού κυκλώνα, ο οποίος το Σάββατο 11 Απριλίου αναπτύσσεται μεταξύ Μαρόκου και Αλγερίας και κινείται προς τη Μεσόγειο, μεταφέροντας μαζί του θερμές και υγρές αέριες μάζες.

Η αλλαγή αυτή θα γίνει αισθητή και στην Ελλάδα από την Κυριακή, με σταδιακή αύξηση της συννεφιάς και μεταφορά αφρικανικής σκόνης, που θα κάνει την ατμόσφαιρα θολή και αποπνικτική. Παράλληλα, οι νοτιάδες θα ενισχυθούν, ανεβάζοντας πρόσκαιρα τη θερμοκρασία, κυρίως στα νότια.

Η επιδείνωση θα κορυφωθεί από τη Δευτέρα και μέσα στην εβδομάδα, όταν το βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί προς το κεντρικό και ανατολικό Αιγαίο. Τότε αναμένονται εκτεταμένες βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, από τα δυτικά προς τα ανατολικά, με φαινόμενα που κατά τόπους θα έχουν ένταση και διάρκεια.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών έχουν «φορτίσει» την ατμόσφαιρα με ενέργεια. Η σύγκρουση αυτής της θερμής μάζας με το ψυχρότερο και ασταθές σύστημα θα ευνοήσει την εκδήλωση ισχυρών καταιγίδων, πιθανόν και οργανωμένων, με χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. Περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, κυρίως στη δυτική και κεντρική χώρα, αλλά και τμήματα της Πελοποννήσου, ενδέχεται να βρεθούν στο επίκεντρο των πιο έντονων φαινομένων.

Στη νότια Ελλάδα, η κακοκαιρία θα συνοδευτεί από έντονες βροχοπτώσεις, καθώς οι υγρές νοτιοανατολικές ροές θα προσκρούουν στα ορεινά. Δεν αποκλείονται τοπικά μεγάλα ύψη βροχής σε σύντομο χρονικό διάστημα, αυξάνοντας τον κίνδυνο για πλημμυρικά φαινόμενα, ειδικά σε ήδη επιβαρυμένες περιοχές.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση από τα πολύ υψηλά επίπεδα των προηγούμενων ημερών, επιστρέφοντας σε πιο φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Στα ορεινά της χώρας θα σημειωθούν και χιονοπτώσεις, κυρίως σε μεγάλα υψόμετρα.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά της αλλαγής του καιρού θα είναι η έντονη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Ο κυκλώνας θα λειτουργήσει σαν «αντλία», μεταφέροντας μεγάλες ποσότητες σκόνης προς τη χώρα μας, με αποτέλεσμα ουρανούς σε αποχρώσεις του κόκκινου και του πορτοκαλί, αλλά και λασποβροχές που θα επηρεάσουν πολλές περιοχές.

Το φαινόμενο αυτό, πέρα από την εικόνα, επηρεάζει και την εξέλιξη του καιρού, καθώς τα σωματίδια σκόνης λειτουργούν ως πυρήνες συμπύκνωσης, ενισχύοντας τα φαινόμενα και καθιστώντας την κακοκαιρία πιο σύνθετη και έντονη.

*Με πληροφορίες από το Meteoweb.eu

