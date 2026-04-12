Αλλαγές και ειδικά δρομολόγια στα ΜΜΜ έως την Τρίτη του Πάσχα - Δείτε αναλυτικά

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

  • Τα δρομολόγια των λεωφορείων και των τρόλεϊ θα ακολουθούν πρόγραμμα Κυριακής και αργιών τη Δευτέρα του Πάσχα και πρόγραμμα Σαββάτου την Τρίτη του Πάσχα.
  • Την Κυριακή του Πάσχα, τα δρομολόγια του Μετρό διαμορφώνονται με συχνότητα 12 έως 15 λεπτών ανά γραμμή, με ειδική συχνότητα 36 λεπτών προς το αεροδρόμιο στη Γραμμή 3.
  • Την Τρίτη του Πάσχα, το Μετρό θα λειτουργεί με αυξημένη συχνότητα δρομολογίων, με διαστήματα από 5 έως 15 λεπτά ανάλογα με τη γραμμή και την ώρα.
  • Το Τραμ θα λειτουργεί με δρομολόγια ανά 12 έως 15 λεπτά καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου μέχρι και την Τρίτη του Πάσχα.
  • Οι αλλαγές στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς ισχύουν έως και την Τρίτη του Πάσχα.
Με τροποποιημένο ωράριο συνεχίζεται και σήμερα, Κυριακή του Πάσχα, η λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, ενώ οι αλλαγές στα δρομολόγια θα ισχύουν μέχρι και την Τρίτη του Πάσχα.

Πιο αναλυτικά, το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

Κυριακή του Πάσχα (12/4):

Λεωφορεία και τρόλεϊ: Θα κινούνται με το πρόγραμμα Κυριακής και αργιών.
Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια κάθε 12,5 λεπτά από 06:00 έως 23:00 και κάθε 15 λεπτά τις υπόλοιπες ώρες.
Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.
Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια κάθε 12 λεπτά, ενώ προς το αεροδρόμιο κάθε 36 λεπτά.
Τραμ: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.

Δευτέρα του Πάσχα (13/4):

Λεωφορεία και τρόλεϊ: Ισχύει πρόγραμμα Κυριακής και αργιών.
Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια κάθε 15 λεπτά.
Γραμμή 3 Μετρό: Κάθε 12 λεπτά, με τα δρομολόγια προς το αεροδρόμιο ανά 36 λεπτά.
Τραμ: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.

Τρίτη του Πάσχα (14/4):

Λεωφορεία και τρόλεϊ: Εφαρμόζεται πρόγραμμα Σαββάτου.
Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια κάθε 7,5 λεπτά από 05:30 έως 22:30 και κάθε 11,5–15 λεπτά τις υπόλοιπες ώρες.
Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5–8,5 λεπτά έως τις 23:00 και ανά 9,5 λεπτά αργότερα.
Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5–7 λεπτά από 07:00 έως 22:00 και ανά 6,5–9,5 λεπτά τις υπόλοιπες ώρες.
Τραμ: Κάθε 12 λεπτά έως τις 22:00 και κάθε 15 λεπτά στη συνέχεια.

