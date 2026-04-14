Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για άνδρα που ήταν μεθυσμένος και έπεσε στον Θερμαϊκό

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας του Πάσχα στις Αρχές για πτώση άνδρα στον Θερμαϊκό, στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, πρόκειται για έναν 55χρονο ο οποίος ενώ βρισκόταν στη μαρίνα έπεσε σε ανύποπτο χρόνο μέσα στη θάλασσα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο άνδρας βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.

Ο άνδρας κατάφερε να βγει από τη θάλασσα με τη βοήθεια περαστικών.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 55χρονο στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

