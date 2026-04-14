Απόδραση κρατουμένων από το Νοσοκομείο Τρικάλων

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές των Τρικάλων τα ξημερώματα της Δευτέρας, μετά την απόδραση δύο κρατουμένων από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης.

Όπως αναφέρει το trikalanews.gr, οι δύο άνδρες, ηλικίας 27 και 37 ετών, είχαν μεταφερθεί στο νοσηλευτικό ίδρυμα συνοδεία της Εξωτερικής Φρουράς των Φυλακών για ιατρικές εξετάσεις.

Οι κρατούμενοι εκμεταλλεύτηκαν την επίσκεψη στο νοσοκομείο και επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά στους εξωτερικούς φρουρούς. Η επίθεση ήταν ακαριαία, επιτρέποντάς τους να διαφύγουν από τον χώρο πριν προλάβει να υπάρξει αντίδραση από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Οι έρευνες των Αρχών είναι σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

