Κρήτη: Μουσικός κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση 14χρονης μαθήτριάς του

Snapshot 37χρονος καθηγητής μουσικής στα Χανιά κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης μαθήριάς του.

Η ανήλικη κατήγγειλε την κακοποίηση στους γονείς της, που λάμβανε χώρα σε εβδομαδιαία βάση κατά τη διάρκεια ιδιαίτερων μαθημάτων.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη στις 7 Απριλίου και παραπέμφθηκε σε απολογία στις 10 Απριλίου.

Στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μαχαίρι, ηλεκτρονικές συσκευές και υλικό με την ανήλικη, ενώ αντιμετωπίζει και κατηγορίες για κατοχή παιδικού πορνογραφικού υλικού.

Η κακοποίηση διήρκησε περίπου ένα χρόνο, από το φθινόπωρο του 2024 έως τον περασμένο Οκτώβριο.

Για σεξουαλική κακοποίηση μαθήτριας 14 ετών, κατηγορείται 37χρονος καθηγητής μουσικής στην περιοχή των Χανίων, ύστερα από την καταγγελία της ανήλικης. Την Τρίτη 7 Απριλίου συνελήφθη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Έτσι σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα.

Στις 10/4 στις 9 το πρωί θα απολογηθεί, αφού παραπέμφθηκε στην εισαγγελέα. Βάσει των πληροφοριών της τοπικής ιστοσελίδας neakriti.gr ο μουσικός παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα στην ανήλικη για ένα ολόκληρο έτος από τον Οκτώβρη του 2024 έως τον περασμένο Οκτώβρη.

Ο ίδιος είχε πετύχει να κερδίσει την εμπιστοσύνη της οικογένειας, κάτι το οποίο φυσικά το εκμεταλλεύτηκε. Στο σπίτι, έπειτα από αστυνομική έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα μαχαίρι, ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και το κινητό του τηλέφωνο, στο οποίο υπήρχαν συνομιλίες του και οπτικό υλικό με την ανήλικη.

Μεταξύ των κατηγοριών που αντιμετωπίζει ο 37χρονος, είναι και αυτή της κατοχής πορνογραφικού υλικού ανηλίκων.

Πριν λίγες μέρες η ανήλικη εξομολογήθηκε στους γονείς της όσα βίωνε σε εβδομαδιαία βάση, τις ώρες που υποτίθεται ότι παρακολουθούσε ιδιαίτερα μαθήματα κιθάρας.