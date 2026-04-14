Εξάρχεια: Εκτός κινδύνου ο 50χρονος που δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι – Αναζητούνται δύο δράστες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό δύο δραστών της απόπειρας ληστείας με μαχαίρι, στα Εξάρχεια.

Η κατάσταση της υγείας του 50χρονου υπαλλήλου του περιπτέρου που δέχτηκε την επίθεση, χαρακτηρίζεται ως «σταθερή», καθώς μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματίας στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» όπου εισήχθη κατευθείαν στο χειρουργείο, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Πριν από τις 19:00 της Δευτέρας του Πάσχα, στη συμβολή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Ιπποκράτους, έγινε στόχος το περίπτερο που εργαζόταν ο άνδρας.

Ο υπάλληλος, με καταγωγή από το Μπαγκλαντές, προσπάθησε να σταματήσει τους δράστες, βγαίνοντας έξω από το περίπτερο, όπου και δέχτηκε μαχαιριές στο πόδι.

Οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που έφτασαν στο σημείο, προχώρησαν στην περίδεση του τραύματος, μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

