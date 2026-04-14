Χίος: Γυναίκα δέχτηκε αυτοσχέδια ρουκέτα στο σαγόνι - Μεταφέρθηκε στην Αθήνα

Μία 32χρονη γυναίκα από τη Χίο διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας μετά από σοβαρό τραυματισμό στο πρόσωπο, όταν χτυπήθηκε από ρουκέτα στο Βροντάδο κατά τη διάρκεια της Ανάστασης. Το περιστατικό συνέβη ενώ η γυναίκα κατευθυνόταν προς την εκκλησία του Αγίου Μάρκου μαζί με την οικογένειά της.

Κατά τη διάρκεια του εορτασμού της Ανάστασης, η 32χρονη δέχτηκε ρουκέτα που την χτύπησε στη γνάθο, προκαλώντας συντριπτικό κάταγμα. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΡΤ, ο τραυματισμός ήταν σοβαρός και απαιτήθηκε άμεση αντιμετώπιση από γναθοχειρουργό.

Στο νοσοκομείο της Χίου δεν υπήρχε διαθέσιμος γναθοχειρουργός για να αναλάβει το περιστατικό, με αποτέλεσμα η 32χρονη να μεταφερθεί σε νοσηλευτικό ίδρυμα της Αθήνας.

Εκεί, υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση με στόχο την αποκατάσταση των σοβαρών τραυμάτων της.