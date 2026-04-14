Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από απόπειρα ληστείας σε καφεκοπτείο - Ο δράστης έπεσε από 2,5 μέτρα

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Σε καφεκοπτείο στη Θεσσαλονίκη καταγράφηκε απόπειρα διάρρηξης μετά την Ανάσταση.
  • Ο δράστης μπήκε από τζαμαρία αλλά αναγκάστηκε να διαφύγει πηδώντας από ύψος 2,5 μέτρων όταν έγινε αντιληπτός.
  • Η διαφυγή του προκάλεσε ζημιές στην τζαμαρία και το προστατευτικό ρολό του καταστήματος.
  • Καταστηματάρχες της Πολίχνης αναφέρουν ότι παρόλο που οι δράστες συλλαμβάνονται συχνά, οι διαρρήξεις δεν μειώνονται λόγω της γρήγορης αποφυλάκισής τους.
Snapshot powered by AI

Μια επεισοδιακή απόπειρα διάρρηξης καταγράφηκε σε καφεκοπτείο στη Θεσσαλονίκη, λίγο μετά την Ανάσταση. Ο δράστης, όταν έγινε αντιληπτός, αναγκάστηκε να διαφύγει πηδώντας από ύψος περίπου 2,5 μέτρων. Οι κινήσεις του αποτυπώθηκαν λεπτομερώς σε κάμερα ασφαλείας.

Σε βίντεο ντοκουμέντο της ΕΡΤ φαίνεται ο επίδοξος διαρρήκτης να αναζητά τρόπο εισόδου στο κατάστημα. Αφού σκαρφαλώνει, καταφέρνει να μπει από την τζαμαρία. Ωστόσο, γίνεται γρήγορα αντιληπτός από μια γειτόνισσα, η οποία του φωνάζει, αναγκάζοντάς τον να τραπεί σε φυγή πηδώντας από 2,5 μέτρα ύψος. Κατά τη διαφυγή του προκάλεσε ζημιές, σπάζοντας την τζαμαρία και το προστατευτικό ρολό του καταστήματος.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
