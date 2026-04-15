Διάρρηξη και σοβαρές ζημιές στο 5ο Γυμνάσιο και Λύκειο Γλυφάδας – Δείτε εικόνες

Άγνωστοι δράστες εισέβαλαν στο σχολικό συγκρότημα όπου στεγάζονται το 5ο Γυμνάσιο και Λύκειο Γλυφάδας, παραβιάζοντας την κεντρική είσοδο, και προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στις εγκαταστάσεις, αφήνοντας πίσω τους εικόνες καταστροφής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, οι δράστες εκτιμάται ότι έδρασαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής του Πάσχα (12/4), εκμεταλλευόμενοι την απουσία φύλαξης καθώς ήταν μέρα γιορτής. Αφού εισήλθαν στο κτήριο, προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε γραφεία και αίθουσες, ενώ στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς το γραφείο της διεύθυνσης, το οποίο παραβίασαν.

Από το σημείο φέρεται να αφαιρέθηκε χρηματικό ποσό, ενώ οι δράστες μπήκαν και στην αίθουσα των καθηγητών, απ’ όπου έκλεψαν ηλεκτρονικό εξοπλισμό, μεταξύ των οποίων και υπολογιστές. Παράλληλα, προκάλεσαν εκτεταμένους βανδαλισμούς στο εσωτερικό του σχολείου.

Ειδικότερα, άδειασαν πυροσβεστήρες στους διαδρόμους και στις αίθουσες, κατέστρεψαν πόρτες και έπιπλα, ενώ πέταξαν μπογιές και διάφορα αντικείμενα στους τοίχους, δημιουργώντας εικόνα χάους.

Στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικές δυνάμεις που κατέγραψαν το περιστατικό, ενώ ο δήμος έχει ήδη κινητοποιηθεί για την αποκατάσταση των ζημιών.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη.