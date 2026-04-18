Φωτιά στον Κολωνό: Απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες - Με εκτεταμένα εγκαύματα μία ηλικιωμένη

Σε σοβαρή κατάσταση κρίνεται η υγεία της ηλικιωμένης γυναίκας που απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της από το διαμέρισμα στον Κολωνό όπου εκδηλώθηκε η φωτιά, ενώ μία ακόμη γυναίκα φέρει εκτεταμένα εγκαύματα σε όλο της το σώμα.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στο δήμο Αθηναίων Αττικής. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 18, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η δεύτερη γυναίκα που απεγκλωβίστηκε βρισκόταν σε διπλανό διαμέρισμα. Πρόκειται επίσης για άτομο μεγάλης ηλικίας, το οποίο ήταν σε κατάσταση σοκ και μένει σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου επί της οδού Άργους στον Κολωνό.

Η φωτιά ξεκίνησε λίγο μετά τις 06:00 το πρωί του Σαββάτου πιθανότατα από διαρροή υγραερίου, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα, καθώς και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Οι δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση με στόχο τον πλήρη έλεγχο της φωτιάς και την αποτροπή αναζωπυρώσεων.