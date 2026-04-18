Φωτιά στον Κολωνό: Απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες - Με εκτεταμένα εγκαύματα μία ηλικιωμένη
Δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, με τη μία να είναι χωρίς τις αισθήσεις της έχοντας σοβαρά εγκαύματα
- Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στον Κολωνό, στην οδό Άργους, το πρωί του Σαββάτου.
- Δύο ηλικιωμένες γυναίκες απεγκλωβίστηκαν, με τη μία να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και την άλλη με εκτεταμένα εγκαύματα.
- Η φωτιά πιθανότατα προκλήθηκε από διαρροή υγραερίου, σύμφωνα με μαρτυρίες.
- Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
- Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την προσπάθεια για πλήρη έλεγχο της φωτιάς και αποτροπή αναζωπυρώσεων.
Σε σοβαρή κατάσταση κρίνεται η υγεία της ηλικιωμένης γυναίκας που απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της από το διαμέρισμα στον Κολωνό όπου εκδηλώθηκε η φωτιά, ενώ μία ακόμη γυναίκα φέρει εκτεταμένα εγκαύματα σε όλο της το σώμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η δεύτερη γυναίκα που απεγκλωβίστηκε βρισκόταν σε διπλανό διαμέρισμα. Πρόκειται επίσης για άτομο μεγάλης ηλικίας, το οποίο ήταν σε κατάσταση σοκ και μένει σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου επί της οδού Άργους στον Κολωνό.
Η φωτιά ξεκίνησε λίγο μετά τις 06:00 το πρωί του Σαββάτου πιθανότατα από διαρροή υγραερίου, σύμφωνα με μαρτυρίες.
Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα, καθώς και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Οι δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση με στόχο τον πλήρη έλεγχο της φωτιάς και την αποτροπή αναζωπυρώσεων.