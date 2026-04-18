Αθήνα - Φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο - Μια γυναίκα τραυματίας
Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Φωτιά σε διαμέρισμα επί της οδού Άργους,στο κέντρο της Αθήνας προκάλεσε τα ξημερώματα κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο.
Μία γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα ενώ απομακρύνονται κάτοικοι και από διπλανό διαμέρισμα της τριώροφοης πολυκατοικίας, καθώς η φωτιά εξαπλώθηκε λίγο μετά τις 6 το πρωί,προκαλώντας μεγάλες καταστροφές.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:45 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 18 Απριλίου
05:20 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συντάξεις Μαΐου 2026: Οριστικές ημερομηνίες πληρωμών ανά Ταμείου
04:00 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ρωσία: Μεγάλη φωτιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις
02:55 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Γαλλία: Πέθανε η ηθοποιός Νάντια Φαρές
20:08 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τέμπη: Νεκρός στο σπίτι του ελεγκτής της σύμβασης 717/2014
23:11 ∙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ