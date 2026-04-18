Αθήνα - Φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο - Μια γυναίκα τραυματίας

Φωτιά σε διαμέρισμα επί της οδού Άργους,στο κέντρο της Αθήνας προκάλεσε τα ξημερώματα κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο.

Μία γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα ενώ απομακρύνονται κάτοικοι και από διπλανό διαμέρισμα της τριώροφοης πολυκατοικίας, καθώς η φωτιά εξαπλώθηκε λίγο μετά τις 6 το πρωί,προκαλώντας μεγάλες καταστροφές.

