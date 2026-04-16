Φωτιά στα Σελιανίτικα στον δήμο Αιγιαλείας - Επιχειρούν σε δύσβατο σημείο οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Φωτιά έχει ξεσπάσει στα Σελιανίτικα του Δήμου Αιγιάλειας, κοντά στο χωριό Αρραβωνίτσα.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά καίει σε αγροτοδακική περιοχή, ωστόσο το σημείο είναι δύσβατο, ενώ οι ριπές των ανέμων δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο σημείο επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 11 οχήματα και δύο πεζοπόρες ομάδες.

Η φωτιά προς το παρόν δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή, ενώ ήδη γίνονται προσπάθειες να την περιοριστεί προτού επεκταθεί σε γύρω δασικά στρέμματα.

