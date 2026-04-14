Ηράκλειο: Φωτιά σε διαμέρισμα στα Δειλινά - Στο νοσοκομείο μια γυναίκα

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην περιοχή Δειλινά, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, η πυρκαγιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ενώ στο εσωτερικό του διαμερίσματος βρισκόταν μία γυναίκα.

Στο σημείο επιχείρησαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα, προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την επέκτασή της.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

