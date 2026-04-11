Τραγωδία στη Νέα Σμύρνη: Μία νεκρή από τη φωτιά στο διαμέρισμα
Στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής
Τραγική κατάληξη είχε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην περιοχή της Νέα Σμύρνη Αττικής.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα έκτου ορόφου ενώ από την πρώτη στιγμή υπήρξε αναφορά στην Πυροσβεστική για άτομο εντός αυτού.
Η πληροφορία επιβεβαιώθηκε με τον πιο τραγικό τρόπο καθώς όταν έφτασαν οι πυροσβέστες στο σημείο εντόπισαν νεκρή μία γυναίκα.
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής, ενώ από την πυρκαγιά απειλήθηκε και το διπλανό διαμέρισμα.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με 6 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.
