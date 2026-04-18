Μυτιλήνη: Οριακή η κατάσταση στο νησί - Αδειάζουν τα ψυγεία των σούπερ μάρκετ

Ελλείψεις παρουσιάζουν τα ράφια των σούπερ μάρκετ της Μυτιλήνης, καθώς συνεχίζεται για μία ακόμα ημέρα ο αποκλεισμός στο λιμάνι του νησιού, λόγω της απόγνωσης των κτηνοτρόφων που βλέπουν τα κοπάδια τους να μαστίζονται από τον αφθώδη πυρετό.

Οι μεγαλύτερες ελλείψεις εντοπίζονται στα φρέσκα προϊόντα, κυρίως στα οπωρολαχανικά, όπου πολλά ράφια εμφανίζονται άδεια ή με περιορισμένες ποσότητες.

Παράλληλα, σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στο κρέας, με τα κοτόπουλα να έχουν κάνει... φτερά, ενώ λιγοστεύουν και τα αποθέματα του χοιρινού κρέατος. Η εικόνα αυτή εντείνει την ανησυχία τόσο των καταναλωτών όσο και των επαγγελματιών του κλάδου.

Με δεδομένο ότι η τροφοδοσία του νησιού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές που γίνονται δια της θαλάσσιας οδού, εφόσον συνεχιστεί ο περιορισμός στη μεταφορά φορτηγών, εκτιμάται ότι οι ελλείψεις ενδέχεται να επεκταθούν και σε άλλα βασικά είδη τις επόμενες ημέρες.

Εκφράζονται φόβοι ότι αν δεν αλλάξει κάτι άμεσα, τα κρούσματα του αφθώδους πυρετού θα αυξάνονται, οι θανατώσεις ζώων επίσης και μέχρι τότε ενδέχεται να έχει «γονατίσει» η κτηνοτροφία και η οικονομία του νησιού.