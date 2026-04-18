Φαρμακείο αυτοκινήτου: Τι αλλάζει από 18 Ιουνίου - Υποχρεωτικός εξοπλισμός και πρόστιμο

Από τις 18 Ιουνίου τίθενται σε ισχύ νέοι κανόνες για το φαρμακείο αυτοκινήτου, με στόχο την εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Όλα τα οχήματα (εκτός δικύκλων) θα πρέπει να διαθέτουν πλήρες και ενημερωμένο κιβώτιο πρώτων βοηθειών με συγκεκριμένο εξοπλισμό, όπως γάντια, επιδέσμους, μάσκα, ψαλίδι, επιθέματα και ισοθερμική κουβέρτα.

Το φαρμακείο πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο, να μην χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς και να ανανεώνεται το πολύ κάθε δύο χρόνια, με υλικά εντός ημερομηνίας και πιστοποίηση CE.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προβλέπεται πρόστιμο 30 ευρώ, στο πλαίσιο ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας.