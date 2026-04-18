Μυτιλήνη: 16χρονος οδηγούσε μοτοσικλέτα χωρίς δίπλωμα και παρέσυρε 63χρονη

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο λιμάνι της Μυτιλήνης, επί της οδού Κουντουριώτη.

Ειδικότερα, μηχανή με οδηγό έναν 16χρονο παρέσυρε 63χρονη, η οποία επιχειρούσε να διασχίσει τη διάβαση πεζών. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο τραυματισμός και των δύο, οι οποίοι διακομίστηκαν με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο».

Ο 16χρονος συνελήφθη για έλλειψη άδειας οδήγησης, καθώς και για «σωματική βλάβη από αμέλεια » και «επικίνδυνη οδήγηση», ενώ συνελήφθη και ο κηδεμόνας του 16χρονου, για «παραμέληση εποπτείας ανηλίκου».

Διαβάστε επίσης