Κέρκυρα: Ανήλικο έπεσε από σκαλωσιά – Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο

Το παιδάκι ευτυχώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ, η έρευνα για τα αίτια του σοβαρού ατυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη

  • Ανήλικο παιδί έπεσε από σκαλωσιά στην Κέρκυρα και προσγειώθηκε σε μπαλκόνι πολυκατοικίας.
  • Πυροσβεστική και διασώστες του ΕΚΑΒ απεγκλώβισαν το παιδί και του παρείχαν πρώτες βοήθειες.
  • Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή του.
  • Η Ελληνική Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του ατυχήματος.
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής (19/04) στην Κέρκυρα, στην περιοχή της Λ. Αλεξάνδρας, όταν ανήλικο παιδί έπεσε από σκαλωσιά στο ταχυδρομείο και έπεσε σε μπαλκόνι πολυκατοικίας.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία και διασώστες του ΕΚΑΒ, όπου κατάφεραν να απεγκλωβισουν το παιδί με ασφάλεια.

Στη συνέχεια, κλήθηκαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας λόγω του ατυχήματος, προκειμένου να διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Ασθενοφόρο παρέλαβε τον ανήλικο για τη μεταφορά του σε νοσοκομείο, αφού πρώτα τού έδωσαν τις πρώτες βοήθειες. Το παιδί φέρει τραύματα, τα οποία ευτυχώς δεν είναι σοβαρά κι επομένως δεν κινδυνεύει σε καμία περίπτωση η ζωή του.

Η έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.

