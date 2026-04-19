Στην τρίτη θέση των χειρότερων πόλεων της Ευρώπης για οδήγηση η Αθήνα

Στην τρίτη θέση των πόλεων της Ευρώπης με τις χειρότερες συνθήκες οδήγησης κατατάσσεται η Αθήνα, με την κατάσταση να είναι απελπιστική για τους οδηγούς.

Ουρά χιλιομέτρων στη Λεωφόρο Κηφισού, μποτιλιάρισμα στη Λεωφόρο Κηφισίας και κυκλοφοριακό χάος στην Αττική Οδό. Εικόνες γνώριμες για κάθε οδηγό που κυκλοφορεί στην Αθήνα.

Η απελπιστική κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους της πρωτεύουσας αποτυπώνεται σε έρευνα της Compare the Market, η οποία με βάση παράγοντες όπως η κίνηση, η οδική ασφάλεια και η ποιότητα των δρόμων κατατάσσει την Αθήνα στην 3η θέση με τις χειρότερες πόλεις της Ευρώπης για οδήγηση.

Οι Αθηναίοι ξοδεύουν συνολικά 143 ώρες τον χρόνο, δηλαδή 6 ολόκληρες ημέρες, εγκλωβισμένοι σε ατελείωτες ουρές αυτοκινήτων. Ο μέσος όρος ταχύτητας στο λεκανοπέδιο ανέρχεται σε μόλις 19 χιλιόμετρα την ώρα.

Το ποσοστό κυκλοφοριακής συμφόρησης στην Αθήνα φτάνει το 54,7%, καθώς κυκλοφορούν 872 οχήματα ανά 1.000 κατοίκους, μία από τις υψηλότερες αναλογίες στην Ευρώπη.

Η Αθήνα καταγράφει ακόμα μια αρνητική διάκριση, καθώς κατέχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά σε τροχαία δυστυχήματα με 49 θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμού.