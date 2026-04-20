Συναγερμός στο Ηράκλειο: Έρευνες για τον εντοπισμό 44χρονης μητέρας

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες των αρχών στο Ηράκλειο για τον εντοπισμό 44χρονης γυναίκας, η οποία αγνοείται από το πρωί της Κυριακής (19/4) από την περιοχή των Δαφνών.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, η δήλωση εξαφάνισης της 44χρονης έγινε από τον 20χρονο γιο της. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η μητέρα του έφυγε από το σπίτι με το αυτοκίνητό της και από εκείνη τη στιγμή δεν έχει υπάρξει καμία επικοινωνία ή ένδειξη για το πού βρίσκεται.

Οι αστυνομικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, εξετάζοντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και πραγματοποιώντας έρευνες για τον εντοπισμό της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 44χρονη δεν αντιμετωπίζει κάποιο γνωστό πρόβλημα υγείας.

Διαβάστε επίσης