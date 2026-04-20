Ηράκλειο: Έψαχναν τον νεοκόρο για τη λειτουργία και τον βρήκαν εγκλωβισμένο μέσα σε ΙΧ στον γκρεμό

Αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεοκόρος της ενορίας Σκοτεινού κατέληξε σε γκρεμό, ενώ εκείνος κατευθυνόταν προς το εξωκκλήσι της Αγίας Παρασκευής στο Ηράκλειο. Μετέφερε το Ευαγγέλιο, ιερά σκεύη και βιβλία ψαλμών για την τέλεση της θείας λειτουργίας και την προγραμματισμένη ευλογία των αιγοπροβάτων και των κτηνοτρόφων.

Σύμφωνα με το flashnews, περίπου 1,5 χιλιόμετρο πριν φτάσει στον προορισμό του, το όχημά του εξετράπη της πορείας του και έπεσε στον γκρεμό.

Ο ιερέας και μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου, ανήσυχοι από την καθυστέρησή του, επέστρεψαν στο χωριό για να τον αναζητήσουν. Τότε διαπίστωσαν ότι ο νεοκόρος ήταν εγκλωβισμένος μέσα στο αυτοκίνητό του, το οποίο είχε καταλήξει στον γκρεμό.