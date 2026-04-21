ΣτΕ: Προσωρινό «στοπ» σε εργασίες επέκτασης ξενοδοχείου στο Μύτακα Μήλου

Η προσωρινή αυτή εξέλιξη ισχύει μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της κύριας αίτησης ακύρωσης

Άγγελος Βουράκης

Στιγμιότυπο από τη Μήλο

  • Το ΣτΕ επέβαλε προσωρινή αναστολή στις εργασίες επέκτασης του ξενοδοχείου White Coast στηήλο μέχρι την οριστική απόφαση τον Μάιο του 2026.
  • Αναστέλλονται η κατασκευή έντεκα νέων κτιρίων, μιας κοινόχρηστης πισίνας, 127 ιδιωτικών πισινών και ειδικών επιφανειών νερού για αφαλάτωση.
  • Επιτρέπεται η ολοκλήρωση τριών κτιρίων σε προχωρημένο στάδιο, η κατασκευή μονάδας βιολογικού καθαρισμού και εργασίες σε ήδη λειτουργούντα κτίρια.
  • Η προσφυγή στρέφεται κατά των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων και οικοδομικών αδειών, με αιτία την έλλειψη ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδιασμού που να πληροί το Σύνταγμα.
  • Η απόφαση του ΣτΕ θα καθορίσει την ισορροπία μεταξύ τουριστικής ανάπτυξης και περιβαλλοντικής προστασίας σε περιοχή υψηλής αξίας όπως η Μήλος.
Προσωρινή «παύση» στις εργασίες επέκτασης του ξενοδοχειακού συγκροτήματος White Coast στην παραλία Μύτακας της Μήλου έθεσε το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), κάνοντας εν μέρει δεκτή την αίτηση αναστολής που είχαν καταθέσει ο Δήμος Μήλου, φορείς προστασίας περιβάλλοντος και κάτοικοι του νησιού.

Η προσωρινή αυτή εξέλιξη ισχύει μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της κύριας αίτησης ακύρωσης, η οποία έχει προγραμματιστεί να συζητηθεί στις 6 Μαΐου 2026.

Η απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ (υπ’ αριθμ. 69/2026) μπλοκάρει σημαντικό μέρος των προβλεπόμενων παρεμβάσεων που περιλαμβάνονται στη δεύτερη επέκταση της οικοδομικής άδειας, η οποία είχε εκδοθεί στις 7 Αυγούστου 2024. Συγκεκριμένα, αναστέλλονται έργα που αφορούν την κατασκευή έντεκα νέων κτιρίων, μιας κοινόχρηστης πισίνας σε χώρο εστίασης, καθώς και 127 ιδιωτικών κολυμβητικών δεξαμενών που προορίζονταν να συνοδεύουν ισάριθμα δωμάτια. Επιπλέον, «παγώνει» και η δημιουργία ειδικών επιφανειών νερού που προβλέπονταν για σκοπούς αφαλάτωσης.

Αντίθετα, επιτρέπεται η συνέχιση εργασιών σε ορισμένα τμήματα του έργου που βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση τριών νέων κτιρίων και ενός φυλακίου, όπου ο φέρων οργανισμός έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό 90–100%, καθώς και η κατασκευή μονάδας βιολογικού καθαρισμού, η οποία θεωρείται κρίσιμη υποδομή για τη διαχείριση λυμάτων. Επιπλέον, επιτρέπονται παρεμβάσεις στα ήδη λειτουργούντα κτίρια του συγκροτήματος, εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου και της κεντρικής εισόδου – όπου οι εκσκαφές έχουν ήδη ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό – καθώς και οι απαραίτητες εργασίες για τη διασφάλιση της ασφάλειας εργαζομένων και τρίτων.

Η προσφυγή στο ΣτΕ στρέφεται κατά αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που ενέκριναν τους περιβαλλοντικούς όρους και την οικοδομική άδεια επέκτασης του ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι οι σχετικές εγκρίσεις παραβιάζουν το άρθρο 24 του Συντάγματος, το οποίο προβλέπει αυξημένη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς – όπως επισημαίνουν – δεν υπάρχει ολοκληρωμένος ειδικός χωροταξικός σχεδιασμός για τη Μήλο ούτε συνολικό χωροταξικό πλαίσιο για το Νότιο Αιγαίο που να πληροί τις συνταγματικές επιταγές και τη νομολογία του ΣτΕ.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από τον Ιανουάριο είχε εκδοθεί προσωρινή διαταγή από τον πρόεδρο του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ, με την οποία ανεστάλη η ισχύς της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, καθώς και η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών βάσει της άδειας που είχε ισχύ έως το τέλος του 2025. Είχε προηγηθεί, επίσης, απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου για αναστολή εργασιών στο συγκεκριμένο έργο, γεγονός που ανέδειξε τη σημασία της υπόθεσης τόσο σε θεσμικό όσο και σε περιβαλλοντικό επίπεδο.

Η τελική κρίση του ΣτΕ αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ισορροπία μεταξύ τουριστικής ανάπτυξης και προστασίας του φυσικού τοπίου, ιδιαίτερα σε περιοχές υψηλής περιβαλλοντικής αξίας όπως η Μήλος. Μέχρι τότε, το έργο προχωρά μόνο σε ό,τι αφορά παρεμβάσεις που θεωρούνται απαραίτητες ή έχουν ήδη σε μεγάλο βαθμό υλοποιηθεί, ενώ οι σημαντικότερες νέες κατασκευές παραμένουν σε αναμονή της οριστικής δικαστικής απόφασης.

