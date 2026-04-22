Λουτράκι: Νεκρός εντοπίστηκε 53χρονος στο διαμέρισμά του - Τον αναζητούσαν από το πρωί της Τρίτης
Οι οικείοι του προσπαθούσαν από το πρωί να επικοινωνήσουν μαζί του χωρίς αποτέλεσμα.
Νεκρός εντοπίστηκε ένας 53χρονος άνδρας στο διαμέρισμά του στο Λουτράκι.
Σύμφωνα με πληροφορίες του loutrakiblog, οι οικείοι του προσπαθούσαν από το πρωί να επικοινωνήσουν μαζί του τηλεφωνικά, χωρίς αποτέλεσμα. Καθώς περνούσαν οι ώρες χωρίς κανένα σημάδι ζωής, αργά το βράδυ ειδοποίησαν τις Αρχές.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τη σορό του άνδρα.
Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για θάνατο από παθολογικά αίτια, με τα ακριβή αίτια να αναμένεται να διευκρινιστούν από τη νεκροψία – νεκροτομή.
01:22 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Νευρικότητα και πτώση στη Wall Street
09:18 ∙ WHAT THE FACT
Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια φωλιά δεινοσαύρων στην Ινδία με 256 αυγά
22:48 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ