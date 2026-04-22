Παλαιό Φάληρο: Κατεδαφίστηκαν δύο αυθαίρετα «υγειονομικές βόμβες» στο ρέμα της Πικροδάφνης

Στο Ρέμα της Πικροδάφνης, στο Παλαιό Φάληρο, υπήρχαν δύο αυθαίρετα για πολλά χρόνια, τα οποία αποτελούσαν το μελανό σημείο της περιοχής.

Εκτός από την περιβαλλοντολογική επιβάρυνση που προκαλούσαν στο ρέμα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, τα δύο αυτά ακίνητα αποτελούσαν εστίες προβλημάτων. Είχαν βρει στέγη παραβατικά στοιχεία, οι χώροι είχαν μετατραπεί σε χωματερές και η γενικότερη εικόνα τους, προκαλούσε ανησυχία κι αποτροπιασμό στους κατοίκους.

Πλέον, τα δύο αυτά ακίνητα-υγειονομικές βόμβες ανήκουν στο παρελθόν μιας και η δημοτική Αρχή προχώρησε στην κατεδάφισή τους, ενώ σε δεύτερο χρόνο θα γίνει κι ανάπλαση του χώρου.

Σύμφωνα με όσα είπε ο Δήμαρχος στο Newsbomb.gr θα γίνουν εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης, ώστε να προστατευτεί το περιβάλλον, ενώ θα προχωρήσουν και σε αντιπλημμυρικά έργα.

«Σήμερα, κατεδαφίζουμε το δεύτερο ακίνητο. Χθες βγάλαμε έξι φορτηγά απορρίμματα και σήμερα μεταφέρουμε τα μπάζα», λέει ο Γιάννης Φωστηρόπουλος και προσθέτει: «Ολοκληρώνεται κάτι που η περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, περίμενε για χρόνια. Το έργο έγινε με τη σύμπραξη όλων των αρμόδιων φορέων, της αποκεντρωμένης διοίκησης, της πολεοδομίας Αργυρούπολης αλλά και της περιφέρειας και του δήμου Παλαιού Φαλήρου».