Υπερπλασία Προστάτη; Η τεχνολογία Laser δίνει τη λύση

Η Καλοήθης Υπερπλασία Προστάτη (ΚΥΠ) ευθύνεται για σημαντικό ποσοστό χειρουργικών επεμβάσεων σε άνδρες άνω των 55 ετών, με κόστος όχι μόνο ιατρικό αλλά και κοινωνικό, οικογενειακό και επαγγελματικό

Υπερπλασία Προστάτη; Η τεχνολογία Laser δίνει τη λύση
Κατά τη διάρκεια της ζωής τους, πολλοί άνδρες διαπιστώνουν αλλαγές στην ούρηση. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό οφείλεται στην ανάπτυξη αδενώματος στον προστάτη. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για καλοήθη ιστό, δεν έχει καμία λειτουργική αξία· αντίθετα, δημιουργεί εμπόδιο στη φυσιολογική ροή των ούρων.

Τα αποτελέσματα είναι γνώριμα: μείωση της δύναμης και της ευκολίας ροής, συχνουρία, νυκτουρία, επιτακτική ανάγκη για ούρηση, ακράτεια ή ακόμη και πλήρης αδυναμία ούρησης. Αυτό που αρχικά μοιάζει με μικρή ενόχληση εξελίσσεται σε σοβαρό πρόβλημα, το οποίο απαιτεί ιατρική αντιμετώπιση.

Η Καλοήθης Υπερπλασία Προστάτη (ΚΥΠ) ευθύνεται για σημαντικό ποσοστό χειρουργικών επεμβάσεων σε άνδρες άνω των 55 ετών, με κόστος όχι μόνο ιατρικό αλλά και κοινωνικό, οικογενειακό και επαγγελματικό.

HoLEP: Η τεχνολογική απάντηση της τελευταίας δεκαετίας

Η πρόοδος της ιατρικής έφερε στο προσκήνιο την Holmium Laser εκπυρήνιση του προστάτη (HoLEP). Την τελευταία δεκαετία, η μέθοδος αυτή καθιερώθηκε διεθνώς ως ο «χρυσός κανόνας» στην αντιμετώπιση της ΚΥΠ, χάρη στα μοναδικά της πλεονεκτήματα:

  • Αναίμακτη διαδικασία: ακόμη και ασθενείς που λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή μπορούν να χειρουργηθούν με ασφάλεια, χωρίς τον κίνδυνο σοβαρής αιμορραγίας.
  • Οριστική λύση: σε αντίθεση με την κλασική διουρηθρική αφαίρεση (TURis), δεν αφήνει υπολειμματικό ιστό, αποτρέποντας την πιθανότητα υποτροπής.
  • Καμία εξάρτηση από το μέγεθος: ακόμη και οι πολύ μεγάλοι αδένες, άνω των 300cc, μπορούν να αντιμετωπιστούν με την ίδια αποτελεσματικότητα.
  • Σύντομη νοσηλεία: συνήθως απαιτείται μόνο μία διανυκτέρευση.
  • Ταχεία αποκατάσταση: σε μία εβδομάδα ο ασθενής επιστρέφει στις κανονικές του δραστηριότητες.

Στην ελληνική πραγματικότητα, η HoLEP υιοθετήθηκε με αργούς αλλά σταθερούς ρυθμούς, καθώς η εφαρμογή της απαιτεί εξειδικευμένα Laser και υψηλό επίπεδο δεξιοτεχνίας. Από το 2018, η χρήση ισχυρότερων μηχανημάτων βελτίωσε την αιμόσταση, μείωσε τον χειρουργικό χρόνο και αύξησε την ασφάλεια σε μεγάλους προστάτες.

Η εξέλιξη των Laser και η νέα γενιά εξοπλισμού

Η τεχνολογική εξέλιξη οδήγησε στην ανάπτυξη του MultiPulse HoPLUS 150W από τον γερμανικό οίκο JenaSurgical GmbH. Το σύστημα αυτό συνδυάζει:

  • υψηλή ισχύ 150W,
  • παλμό μεγάλης διάρκειας (1700μs),
  • τον ταχύτερο και ασφαλέστερο ιστοτεμαχιστή (morcellator).

Ο συνδυασμός προσφέρει στους χειρουργούς «απεριόριστη δύναμη» με ακρίβεια, αποτελεσματικότητα και υψηλά επίπεδα ασφάλειας για τον ασθενή.

Από την HoLEP στη MiLEP: Το νέο βήμα

Η διεθνής εμπειρία και η πρόοδος της τεχνολογίας έδωσαν ώθηση στην περαιτέρω εξέλιξη της HoLEP, οδηγώντας στη νέα τεχνική MiLEP (Miniaturized Laser Enucleation of the Prostate).

Το μυστικό βρίσκεται στο λεπτότερο ενδοσκόπιο, περίπου 30% μικρότερης διαμέτρου, που σχεδιάστηκε από την RZ Medizintechnik GmbH. Η διαφορά είναι ουσιαστική:

  • Φιλικότερη προς την ουρήθρα προσέγγιση: αποφυγή τραυματισμών και ταχύτερη αποκατάσταση με λεπτότερο καθετήρα.
  • Μεγαλύτερη ακρίβεια: το ισχυρό Laser καθοδηγείται με μεγαλύτερη ευελιξία, εξασφαλίζοντας ιδανικό διαχωρισμό φυσιολογικού και παθολογικού ιστού.
  • Συντομότερος χρόνος επέμβασης: χάρη στη βελτιωμένη απεικόνιση και τον πιο ευέλικτο εξοπλισμό.

MiLEP: Η νέα ονομασία, η νέα πραγματικότητα

Η καινοτομία δεν περιορίζεται απλώς σε τεχνικές βελτιώσεις. Η MiLEP διαφοροποιείται τόσο ουσιαστικά από την κλασική HoLEP, ώστε διεθνώς αναγνωρίζεται πλέον με ξεχωριστό όνομα.

Μετά την ολοκλήρωση κλινικών μελετών που απέδειξαν τα πλεονεκτήματα έναντί της HoLEP, η MiLEP έχει ήδη υιοθετηθεί ως επέμβαση εκλογής για την αντιμετώπιση της Καλοήθους Υπερπλασίας του Προστάτη σε εξειδικευμένα κέντρα ανά τον κόσμο, όπου δραστηριοποιούνται έμπειρες ουρολογικές ομάδες.

Συνοπτικά, η εξέλιξη από τη HoLEP στη MiLEP προσφέρει:

  • Λεπτότερο και πιο «φιλικό» προς την ευαίσθητη ουρήθρα ενδοσκόπιο.
  • Αποφυγή τραυματισμών με ταχύτερη αποκατάσταση.
  • Υψηλή ακρίβεια στο χειρουργικό πεδίο.

Η μετάβαση αυτή σηματοδοτεί ότι η Laser εκπυρήνιση προστάτη εισέρχεται οριστικά σε μια νέα εποχή χειρουργικής ασφάλειας και αποτελεσματικότητας.

Ευχαριστούμε θερμά για τις επιστημονικές πληροφορίες τον ΧειρουργόΟυρολόγο MD, FEBU, κ. Νικόλαο Μπαφαλούκα. O Νικόλαος Μπαφαλούκας είναι Διευθυντής της Δ΄ Ουρολογικής Κλινικής του ΙΑΣΩ.

O Νικόλαος Μπαφαλούκας είναι Διευθυντής της Δ΄ Ουρολογικής Κλινικής του ΙΑΣΩ.

Επίσης, είναι πρωτοπόρος στην Ελλάδα στην ECIRS (συνδυασμένη διαδερμική λιθοτριψία mini PCNL με ενδοσκοπική Laser λιθοτριψία RIRS) που αποτελεί την τρέχουσα μετεξέλιξη όλων των ενδοσκοπικών μεθόδων λιθοτριψίας με βραβεύσεις και διακρίσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση ourologia.eu ή καλέστε στα τηλέφωνα 210 6994100 και 6944 671969. Ακολουθήστε τον Νικόλαο Μπαφαλούκα στο Facebook & TikTok

Novibet
