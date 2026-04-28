Σαντορίνη: Σε ισχύ μέτρα της Πολιτικής Προστασίας – Δημοσιεύθηκε νέα ΚΥΑ

Αναλυτικά, τα μέτρα που θα ισχύουν έως τις 31 Μαρτίου 2027

Γιάννης Φιλιππάκος

Στιγμιότυπο από την Σαντορίνη.

  • Τέθηκαν σε ισχύ μέτρα Πολιτικής Προστασίας για τη Σαντορίνη έως τις 31 Μαρτίου 2027, βάσει νέας ΚΥΑ που ενσωματώνει επιστημονικές εισηγήσεις για τη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα.
  • Επιβάλλονται περιορισμοί κυκλοφορίας και στάθμευσης στον Λιμένα Αθηνιού για τη μείωση της έκθεσης επιβατών και τη διατήρηση χώρου έκτακτης ανάγκης.
  • Απαγορεύεται η πρόσβαση και παραμονή σε συγκεκριμένες περιοχές του Παλαιού Λιμένα Φηρών και στο μονοπάτι Αμμούδι
  • Ακρωτήριο Άγιος Νικόλαος, ενώ επιτρέπεται η πρόσβαση και παραμονή σε άλλους οικισμούς όπως ο Αρμένης και ο Κόρφος Θηρασιάς.
  • Στον οικισμό Αμμούδι απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων σε συγκεκριμένο τμήμα, με εξαιρέσεις για οχήματα τροφοδοσίας και περιορισμένο αριθμό ιδιωτικών επιβατηγών αυτοκινήτων.
  • Τα μέτρα μπορούν να ανασταλούν ή τροποποιηθούν σε περίπτωση έντονων γεωδυναμικών ή υδρομετεωρολογικών φαινομένων μετά από εισήγηση αρμόδιων επιστημονικών επιτροπών.
Σε ισχύ τίθενται μέτρα της Πολιτικής Προστασίας για τη Σαντορίνη έπειτα από την δημοσίευση νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Ανάπτυξης, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού.

Ειδικότερα, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η ΚΥΑ ενσωματώνει την ομόφωνη εισήγηση των επιστημόνων, σε συνέχεια της πρόσφατης έκτακτης συνεδρίασης της Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης του Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης, καθώς και της Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης του Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου του ΟΑΣΠ καθώς και τη εισήγηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, για την επανεκτίμηση των περιορισμών πρόσβασης και παραμονής σε συγκεκριμένες περιοχές του ηφαιστειακού συμπλέγματος, λόγω γεωδυναμικών φαινομένων.

Τα μέτρα

Σημειώνεται ότι τα μέτρα που θα ισχύουν έως 31.03.2027 είναι τα παρακάτω:

α) Στον Λιμένα Αθηνιού και στο Οδικό δίκτυο του Όρμου Αθηνιού αποφασίζεται η λήψη μέτρων ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων ώστε να μην υπάρχει κυκλοφοριακός φόρτος οχημάτων στην οδό, τόσο κατά την αποβίβαση όσο και τον απόπλου των πλοίων, με απώτερο σκοπό τη μείωση του χρόνου παραμονής τους επ' αυτής και τη μείωση της έκθεσης των μετακινούμενων επιβατών. Η θέση Α επί του οδικού δικτύου θα παραμείνει ελεύθερος χώρος, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως χώρος έκτακτης ανάγκης. Απαγορεύεται η στάθμευση παντός είδους οχημάτων στην ανωτέρω θέση ( Παράρτημα Ι).

β) Στον Παλαιό Λιμένα Φηρών και την ανάντη περιοχή που περιλαμβάνει τον λιμενικό χώρο του Παλαιού Λιμένα Φηρών, τις εγκαταστάσεις του Τελεφερίκ και το μονοπάτι Φηρών - Παλαιού Λιμένα, επιτρέπεται η πρόσβαση, η διέλευση και η παραμονή. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση και παραμονή στην περιοχή Α του Λιμένα που οριοθετείται σε συνημμένο χάρτη (Παράρτημα ΙΙ).

γ) Στον Οικισμό Αρμένη Οίας επιτρέπεται η πρόσβαση τόσο από θάλασσα όσο και από το υφιστάμενο μονοπάτι καθώς επίσης και η παραμονή.

δ) Στον Οικισμό Αμμούδι:
Α. Στη Δημοτική οδό προς Αμμούδι απαγορεύεται η κυκλοφορία και διέλευση οχημάτων, από τη διασταύρωση της περιφερειακής οδού Οίας προς τον λιμένα Αμμούδι (Τμήμα Α, Παράρτημα ΙΙΙ). Η αναστροφή των προσερχόμενων οχημάτων θα γίνεται με κατάλληλη διαμόρφωση της οδού στο ύψος του Δημοτικού Χώρου Στάθμευσης. Της απαγόρευσης αυτής εξαιρούνται οχήματα τροφοδοσίας κατά τις ώρες 05.00 π.μ. έως 10.00 π.μ. και έως 15 επιβατηγά ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητα έως και 20 θέσεων, τα οποία θα εισέρχονται εκ περιτροπής με μέριμνα του Δήμου Θήρας για τη διευκόλυνση της μετακίνησης των επισκεπτών. Επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων με προορισμό προς και από τη νήσο Θηρασιά.
Β. Στον Οικισμό Αμμούδι επιτρέπεται η πρόσβαση και η παραμονή ατόμων. Επιτρέπεται η από θαλάσσης πρόσβαση.
Γ. Στο Περιπατητικό Μονοπάτι Αμμούδι - Ακρωτήριο 'Αγιος Νικόλαος απαγορεύεται η πρόσβαση και παραμονή (Τμήμα Β, Παράρτημα ΙΙΙ).
Δ. Στο Περιπατητικό Μονοπάτι Αμμούδι - Οίας επιτρέπεται η διέλευση και η παραμονή.

ε) Στον Κόρφο Θηρασιάς επιτρέπεται η πρόσβαση από ξηράς και θαλάσσης και η παραμονή.

Σε περιπτώσεις εκδήλωσης έντονων γεωδυναμικών ή υδρομετεωρολογικών φαινομένων τα παραπάνω είναι δυνατό να ανασταλούν ή να τροποποιηθούν μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου από την εκδήλωση καιρικών φαινομένων και πάσης φύσεως κινδύνων πολιτικής προστασίας, της Μόνιμης Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης του Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης και Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου.

03:14ΕΛΛΑΔΑ

Σε ισχύ μέτρα της Πολιτικής Προστασίας για τη Σαντορίνη – Δημοσιεύθηκε νέα ΚΥΑ

02:48ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Ταραχές σε πόλη στα σύνορα με τις ΗΠΑ μετά τη σύλληψη ηγετικού στελέχους καρτέλ των ναρκωτικών

02:22ΕΛΛΑΔΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Η μεγάλη συμμετοχή έφερε νέα παράταση στις αιτήσεις για τις 300.000 επιταγές

01:56ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026: Στο Εθνικό Τυπογραφείο οι προκηρύξεις – Πίνακες με τις ειδικότητες

01:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναμονή στη Wall Street λόγω Ιράν και Fed

01:10ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η κατάσχεση δεξαμενόπλοιων από τις ΗΠΑ αποτελεί «ένοπλη ληστεία στην ανοιχτή θάλασσα»

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Τέσσερις νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ισραηλινά πλήγματα στα νότια της χώρας

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: To Ισλαμικό Κράτος πίσω από την επίθεση με τους 29 νεκρούς

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Ο Κρητικός υπεραθλητής που ενώνει το νησί για την ιστορία

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Μάλτα: Πρόωρες εκλογές στις 30 Μαΐου, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός - Διεκδικεί τρίτη θητεία

23:46LIFESTYLE

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι τρυφερές ευχές για τα γενέθλια του γιου της - «Φώτισες τις ζωές μας»

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Η Ελλάδα συνυπογράφει κοινή δήλωση 90 χωρών - μελών του ΟΗΕ για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Τραγωδία με 77χρονο που εντοπίστηκε νεκρός στο χωράφι του

23:19ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:10ΚΟΣΜΟΣ

Φεύγοντας από την Πομπηία: Η Τεχνητή Νοημοσύνη ανασυνθέτει τις τελευταίες στιγμές

23:08ΚΟΣΜΟΣ

The Atlantic: Ο Βανς αμφισβητεί το Πεντάγωνο σχετικά με την επιτυχία του πολέμου στο Ιράν

23:03ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο «Άνθρωπος με τη Σαλάτα» έμεινε ανέμελος κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών στο γκαλά Τραμπ

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Πάρκαρε πάνω σε διάβαση και εξαφανίστηκε

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην oρεινή Νάξο – Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Νέες λεπτομέρειες για την επίθεση στο δείπνο παρουσία Τραμπ - Αποκαλυπτικό έγγραφο εισαγγελέων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Πρωτομαγιάς: «Θα κοιμηθούμε με άνοιξη, θα ξυπνήσουμε με χειμώνα» - Η πρόγνωση Καλλιάνου

14:01ΕΥ ΖΗΝ

Τι θα συμβεί στο έντερό σας αν κόψετε τον καφέ για δύο εβδομάδες

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Χίο: Οικιακή βοηθός χτυπούσε στο κεφάλι και τράβαγε από τα μαλλιά 98χρονο - Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση της

19:12LIFESTYLE

Μπλε ώρες: «Κλείδωσε» το δυνατό καστ της νέας σειράς του ΣΚΑΪ

21:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Αλμυρό: 44χρονη μητέρα δύο παιδιών σκοτώθηκε σε τροχαίο

20:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Τι θα υποστηρίξει στην απολογία του αύριο ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος - Το περίεργο τατουάζ με το δάκρυ

21:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Έδωσαν ναρκωτικά και σε άλλη κοπέλα» - Τι καταγγέλλει η οικογένεια της Μυρτούς

02:48ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Ταραχές σε πόλη στα σύνορα με τις ΗΠΑ μετά τη σύλληψη ηγετικού στελέχους καρτέλ των ναρκωτικών

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Μουρτζούκου: Έβαζαν τον Παναγιωτάκη στο πλυντήριο - Ποιον κατονόμασε για τον θάνατο του παιδιού

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Νέες λεπτομέρειες για την επίθεση στο δείπνο παρουσία Τραμπ - Αποκαλυπτικό έγγραφο εισαγγελέων

03:14ΕΛΛΑΔΑ

Σε ισχύ μέτρα της Πολιτικής Προστασίας για τη Σαντορίνη – Δημοσιεύθηκε νέα ΚΥΑ

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η τραγουδίστρια Νατάσα Μωϋσόγλου: Η αινιγματική ανάρτηση πριν τον θάνατό της και το συγκινητικό «αντίο» της Ναταλίας Ρασούλη

23:03ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο «Άνθρωπος με τη Σαλάτα» έμεινε ανέμελος κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών στο γκαλά Τραμπ

12:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρός «Ωμέγα εμποδιστής» φέρνει Αρκτικό κρύο στα Βαλκάνια - Πότε θα επηρεαστεί η Ελλάδα

22:50ΚΟΣΜΟΣ

«Γιαγιά, ανέβα»: Ρομπότ στην Ουκρανία μεταφέρει γυναίκα σε ασφαλές σημείο - Βίντεο

02:22ΕΛΛΑΔΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Η μεγάλη συμμετοχή έφερε νέα παράταση στις αιτήσεις για τις 300.000 επιταγές

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μυστήριο με τα μηνύματα του αγνώστου «Γιώργου» στον πρώην σύντροφο της Ελευθερίας Γιακουμάκη

17:23ΥΓΕΙΑ

Αγαπηδάκη: 6 εκατ. πολίτες έκαναν προληπτικές εξετάσεις - Σε περίπου 200.000 εντοπίστηκαν ευρήματα

15:34ΚΟΣΜΟΣ

Έσκαβαν 22 χρόνια οι Σοβιετικοί: Η βαθύτερη τρύπα στον κόσμο και τι βρήκαν 12 χιλιόμετρα κάτω

22:16ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ρεκόρ στις παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες - Πόσα διέθεσε η Ελλάδα - Η έκθεση SIPRI

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ