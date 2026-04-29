Επίθεση στο Πρωτοδικείο: Η Δικαστική Αστυνομία διευκρινίζει ποιες είναι οι αρμοδιότητές της

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δεν είναι κύριος σκοπός της Δικαστικής Αστυνομίας η φύλαξη κτιρίων, διευκρινίζει σε ανακοίνωση που εξέδωσε με αφορμή την ένοπλη επίθεση 89χρονου στον χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών, κατά την οποία τραυματίστηκαν δικαστικοί υπάλληλοι, η Πανελλήνια Ένωση.

Η Πανελλήνια Ένωση Δικαστικής Αστυνομίας εκφράζει τη συμπαράστασή της στους τραυματίες, ευχόμενη ταχεία ανάρρωση, τόσο σωματική όσο και ψυχική, και τονίζει ότι παρατηρείται σύγχυση στη δημόσια συζήτηση σχετικά με τα καθήκοντα και τις δυνατότητες της Δικαστικής Αστυνομίας.

Όπως επισημαίνεται, η υπηρεσία διαρθρώνεται σε δύο τομείς, τον Πολιτικό και τον Αστυνομικό, με το προσωπικό να υπάγεται διοικητικά στις κατά τόπους Εισαγγελίες και να τελεί υπό την εποπτεία του αρμόδιου εισαγγελικού λειτουργού.

Ο Πολιτικός Τομέας στελεχώνεται από επιστημονικό προσωπικό και έχει ως βασική αποστολή την παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης σε δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, καθώς και τη διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων, προανακρίσεων και ανακριτικών πράξεων.

Από την πλευρά του, ο Αστυνομικός Τομέας έχει αρμοδιότητες που περιλαμβάνουν την εκτέλεση ενταλμάτων σύλληψης, την εφαρμογή αποφάσεων ποινικών δικαστηρίων, τη διενέργεια προανακριτικών πράξεων, καθώς και την επίδοση δικογράφων και διαδικαστικών εγγράφων. Παράλληλα, είναι επιφορτισμένος με τη διασφάλιση της τάξης στις δικαστικές αίθουσες και τη φύλαξη των δικαστικών καταστημάτων.

«Δεν είναι κύριος σκοπός η φύλαξη κτιρίων»

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ζήτημα της φύλαξης των δικαστικών κτιρίων, με την Ένωση να διευκρινίζει ότι, αν και εμπίπτει στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας, δεν αποτελεί τον βασικό της σκοπό.

Όπως αναφέρεται, η Δικαστική Αστυνομία ιδρύθηκε με στόχο την επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης και όχι πρωτίστως για τη φύλαξη εγκαταστάσεων, ειδικά όταν αυτές δεν υπάγονται άμεσα σε εισαγγελικές αρχές. Μάλιστα, εκτιμάται ότι μόνο για τη φύλαξη των δικαστικών καταστημάτων και την τήρηση της τάξης στις αίθουσες θα απαιτούνταν 2.000 έως 3.000 αστυνομικοί σε πανελλαδικό επίπεδο.

Η Ένωση επισημαίνει ότι ο Αστυνομικός Τομέας ξεκίνησε το 2024 με περίπου 500 στελέχη πανελλαδικά, εκ των οποίων περίπου 100 στην Εφετειακή Περιφέρεια Αθηνών, αριθμός που έχει ήδη μειωθεί σημαντικά λόγω παραιτήσεων. Καταγγέλλει υποστελέχωση, έλλειψη κατάλληλων υποδομών, απουσία σαφούς καθηκοντολογίου και κανονισμού λειτουργίας, κενά στην εκπαίδευση του προσωπικού και έλλειψη σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Δικαστικής Αστυνομίας

Η Πανελλήνια Ένωση Δικαστικής Αστυνομίας με αφορμή την πρόσφατη ένοπλη επίθεση στον χώρο του Πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών όπου και τραυματίστηκαν από πυρά Δικαστικοί Υπάλληλοι εκφράζει την συμπαράσταση της και εύχεται ταχεία ανάρρωση, τόσο σωματική όσο και ψυχική.

Η Ένωση μας θέλει επίσης να ενημερώσει το σύνολο των δημοσιογράφων σχετικά με την λειτουργία της Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας, καθώς διαπιστώνει ότι υπάρχει μία λανθασμένη αντίληψη σχετικά με τις δυνατότητες της Υπηρεσίας μας και με τα καθήκοντα που καλούμαστε να αναλάβουμε, τόσο τα κύρια όσο και τα δευτερεύοντα.

Η Υπηρεσία μας διαιρείται σε Πολιτικό και Αστυνομικό Τομέα όπου το προσωπικό υπάγεται διοικητικά στις κατά τόπους Εισαγγελίες και διευθύνεται από τον εκάστοτε Προϊστάμενο Εισαγγελικό Λειτουργό.

-Ο Πολιτικός Τομέας στελεχώνεται από Επιστημονικό προσωπικό με κύρια καθήκοντα αυτά της παροχής επιστημονικής και τεχνικής συνδρομής στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς καθώς και την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προανάκρισης και ανακριτικών πράξεων.

-Ο Αστυνομικός Τομέας στελεχώνεται από Αστυνομικό προσωπικό με κύρια καθήκοντα αυτά της :

∙ εκτέλεσης ενταλμάτων σύλληψης

∙ εκτέλεσης αποφάσεων ποινικών δικαστηρίων

∙ διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προανάκρισης και ανακριτικών πράξεων

∙ επίδοση δικογράφων και διαδικαστικών εγγράφων

Επίσης στις αρμοδιότητες του Αστυνομικού Τομέα είναι και η ευταξία των δικαστικών συνεδριάσεων και η φύλαξη των δικαστικών καταστημάτων.

Ο Αστυνομικός Τομέας Πανελλαδικά ξεκίνησε με την στελέχωση πεντακοσίων (500) ατόμων το έτος 2024 όπου τα περίπου εκατό (100) υπηρετούν εντός της Εφετειακής Περιφέρειας Αθηνών, ενώ μέχρι σήμερα ο αριθμός αυτός ύστερα από ένα κύμα παραιτήσεων έχει μειωθεί σημαντικά. Τούτων δοθέντων και σε συνδυασμό με τον σκοπό ίδρυσης της Δικαστικής Αστυνομίας όπου είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης (Ν. 4963/2002), καθώς και ο έως τώρα

υπερβολικά μικρός αριθμός στελέχωσης της, κάνουν αντιληπτό το γεγονός ότι η Δικαστική Αστυνομία ΔΕΝ έχει ως κύριο σκοπό την φύλαξη κτηρίων, ειδικώς όταν τα κτήρια αυτά δεν ανήκουν σε Εισαγγελική Αρχή όπου και το προσωπικό της υπάγεται. Βεβαίως όμως η αρμοδιότητα αυτή ανήκει στην Υπηρεσία Δικαστικής Αστυνομίας αλλά ας αναλογιστούμε ότι η φύλαξη των δικαστικών καταστημάτων καθώς και η τήρηση της τάξης στις δικαστικές αίθουσες από μόνα τους απαιτούν έναν αριθμό της τάξεως των δύο (2) έως τριών (3) χιλιάδων Αστυνομικών σε όλη την επικράτεια.

Η Υπηρεσία μας παίρνοντας κατευθύνσεις από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, στα δύο (2) αυτά έτη λειτουργίας της, όσον αφορά το σύνολο των αρμοδιοτήτων της, δυστυχώς ουδέποτε εκτέλεσε άλλα καθήκοντα πλην αυτά των -επιδόσεων δικαστικών εγγράφων, -τήρησης της τάξεως των αιθουσών και -φύλαξης καταστημάτων. Μάλιστα ακόμα και τα καθήκοντα αυτά, εκτελούνται με τεράστια δυσκολία καθώς υφίσταται ένας μεγάλος αριθμός δυσκολιών προς την εκτέλεση τους όπως :

Υπερβολικά μικρός αριθμός στελεχών, έλλειψη κατάλληλων χώρων για την δημιουργία τμημάτων, έλλειψη κρίσιμων βασικών προϋποθέσεων όπως καθηκοντολογίου και κανονισμού λειτουργίας, έλλειψη σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων, μη επαρκής εκπαίδευση, σημαντικό νομοθετικό κενό ως προς την ομαλή άσκηση των καθηκόντων μας, αντικρουόμενες νομοθετικές διατάξεις ως προς το θεσμικό καθεστώς του προσωπικού, Δικαστικοί Αστυνομικοί οι οποίοι προσλήφθηκαν αλλά δεν έχουν περάσει βασική εκπαίδευση με συνέπεια να μην μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα, ένταξη του αστυνομικού προσωπικού σε μισθολογικό καθεστώς το οποίο δεν ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες συνθήκες άσκησης των καθηκόντων του, όπως αυτές απορρέουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ενδεικτικά ως προς τον χρόνο εργασίας π.δ 394/2001 και το πειθαρχικό δίκαιο π.δ 120/2008),κάτι το οποίο χρήζει ΑΜΕΣΗΣ διόρθωσης και ορθής θεσμικής αποτύπωσης με γνώμονα την αρχή της αναλογικότητας και της ίσης μεταχείρισης.

Τα άνω ζητήματα είναι μόνο μερικά από τα κύρια, τα οποία σαν ‘Ένωση έχουμε φροντίσει να τα μεταφέρουμε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, αναμένοντας να βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις.

Τέλος, η Ένωσή μας δηλώνει ότι όλοι οι Δικαστικοί Αστυνομικοί, ανεξαρτήτως των ζητημάτων που απασχολούν την Υπηρεσία, θα συνεχίσουν να επιτελούν το έργο τους προς την Ελληνική Δικαιοσύνη με τον μέγιστο βαθμό υπευθυνότητας και επαγγελματισμού, έχοντας πάντοτε ως γνώμονα την εκπλήρωση του καθήκοντος.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ.Α

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
