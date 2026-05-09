Τραγωδία στην Κω: Νεκρός αγρότης που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

Θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (9/5) στο νησί της Κω στην περιοχή Μαστιχάρι. Κάτω από συνθήκες που διερευνούν οι τοπικές αρχές, αγρότης 61 ετών καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κω με 8 στελέχη τα οποία απεγκλώβισαν τον χειριστή, που μεταφέρθηκε από διασώστες του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Κω, χωρίς τις αισθήσεις του.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο χειριστής του τρακτέρ επιχείρησε να περάσει τμήμα ρεματιάς, με αποτέλεσμα το όχημά του αναποδογυρίσει και να τον εγκλωβίσει, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του θανατηφόρου δυστυχήματος, θα διενεργήσουν αξιωματικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αντιμάχειας Κω.

