Χανιά: Κατέρρευσε μεγάλο μέρος του δυτικού τείχους στο Φρούριο Ιτζεδίν

Snapshot Κατέρρευσε μεγάλο μέρος του δυτικού τείχ στο Φρούριο Ιτζεδίν στη Σούδα Χανίων.

Η εικόνα του μνημείου προκαλεί θλίψη και ανησυχία για την τύχη του.

Το μνημείο φαίνεται να έχει αφεθεί χωρίς την απαραίτητη φροντίδα και συντήρηση.

Το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών είχε προειδοποιήσει νωρίτερα για την επικίνδυνη κατάσταση του Φρουρίου.

Η κατάσταση του μνημείου παρακολουθείται με ανησυχία λόγω πιθανών περαιτέρω καταστροφών. Snapshot powered by AI

Θλίψη και αναησυχία έχει προκαλέσει η εικόνα του εξωτερικού δυτικού τείχους στο Φρούριο Ιτζεδίν, στο Καλάμι, στη Σούδα Χανίων καθώς κατέρρευσε πριν από λίγες ημέρες.

Το μνημείο φαίνεται αφημένο στην τύχη του κι είναι άγνωστο τί άλλο -κακό ή και χειρότερο- μπορεί να υποστεί στο εγγύς μέλλον!

Οι εικόνες καταστροφής, που δημοσιεύθηκαν σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης από κάτο9κο της περιοχής «μιλούν» από μόνες τους.





Σημειώνεται ότι προ ημερών το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών είχει εκπέμψει σήμα κινδύνου για την κατάσταση του Φρουρίου.

Με πληροφορίες από cretalive.gr

Διαβάστε επίσης