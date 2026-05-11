Θεσσαλονίκη: Ένα 12χρονο παιδί ανάμεσα στους τραυματίες του τροχαίου στην Ηλιούπολη
Από το τροχαίο τραυματίστηκαν τρία άτομα ελαφρά
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ένα 12χρονο παιδί είναι ανάμεσα στους τραυματίες του τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με το voria.gr, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στις 19:00 στην οδό Αμαράντου. Από το τροχαίο τραυματίστηκαν τρία άτομα ελαφρά, ένας 12χρονος, ένας 30χρονος και ένας 48χρονος.
Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στα νοσοκομεία ΑΧΕΠΑ και Παπαγεωργίου. Το ανακριτικό τμήμα της Τροχαίας διενεργεί έρευνα για τα ακριβή αίτια.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:20 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Fuel Pass: Μέχρι πότε μπορείτε να εξαργυρώσετε το voucher
21:27 ∙ ΕΥ ΖΗΝ
Πώς τα «παντοτινά» χημικά (PFAS) επηρεάζουν την υγεία σας
21:14 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Τάεκβοντο: Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Στέλλα Μαρεντάκη!
21:09 ∙ BOMBER
Η κάλπη κυοφορεί ανατροπές
21:05 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρέβεζα: Εντοπίστηκε νάρκη στην παραλία του Μονολιθίου
21:02 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη: Τρεις τραυματίες σε τροχαίο στην Ηλιούπολη
11:18 ∙ WHAT THE FACT