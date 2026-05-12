Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 44χρονος που χτύπησε τον 73χρονο πατέρα του και τον απείλησε με καραμπίνα

Ο 44χρονος γιος φαίνεται πως είχε προκαλέσει επεισόδιο στο σπίτι των γονιών του και την προηγούμενη ημέρα 

Newsbomb

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 44χρονος που χτύπησε τον 73χρονο πατέρα του και τον απείλησε με καραμπίνα
ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ ΕΛ.ΑΣ. (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη σύλληψη ενός 44χρονου άνδρα προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε στη Θέρμη.

Σε βάρος του 44χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Θέρμης για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας, όπλων και ναρκωτικών, καθώς και για εμπρησμό και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, όπως μεταδίδει το thestival.gr.

Απείλησε και χτύπησε τον πατέρα του

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας μετέβη στην οικία των γονιών του, ηλικίας 73 και 67 ετών, όπου φέρεται να τους απείλησε, ενώ άσκησε και σωματική βία σε βάρος του πατέρα του.

Στη συνέχεια, πήρε κυνηγετική καραμπίνα από αποθηκευτικό χώρο έξω από το σπίτι και επιχείρησε να εισέλθει στην οικία. Ωστόσο, ακινητοποιήθηκε εγκαίρως από τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο μετά από ενεργοποίηση της εφαρμογής PANIC BUTTON από τον 73χρονο πατέρα.

Είχε προκαλέσει φθορές και εμπρησμό

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 44χρονος είχε δημιουργήσει επεισόδιο και την προηγούμενη ημέρα, όταν φέρεται να απείλησε εκ νέου τους γονείς του και να προκάλεσε φθορές μέσα στο σπίτι τους.

Παράλληλα, προκάλεσε ζημιές σε τρία σταθμευμένα οχήματα άλλων ιδιοκτητών, ενώ έβαλε φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο κοντά στην οικία, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές.

Κατασχέθηκαν φυσίγγια και ναρκωτικές ουσίες

Κατά τη σύλληψή του, στην κατοχή του βρέθηκαν μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών, ένας μεταλλικός τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης και μία μεταλλική πίπα καπνίσματος.

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν συνολικά 25 κυνηγετικά φυσίγγια, εκ των οποίων τα τέσσερα βρίσκονταν μέσα στην καραμπίνα, η οποία ήταν οπλισμένη, ενώ τα υπόλοιπα εντοπίστηκαν στο αυτοκίνητό του.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε επίσης ότι ο 44χρονος κατείχε παράνομα την κυνηγετική καραμπίνα, καθώς η σχετική άδεια είχε λήξει και δεν είχε ανανεωθεί.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:33ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη εξοπλίζεται: Το SAFE, οι αμυντικοί προϋπολογισμοί και η ενόχληση της Γαλλίας με τον μεγάλο γερμανικό στρατό

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Δεν θα επαναπατριστεί άμεσα - «Είμαστε έτοιμοι να τον φέρουμε» λέει ο Γεωργιάδης

09:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 23χρονος ο οποίος επιχείρησε να εισάγει στη χώρα ατμικές συσκευές κανναβινοειδών

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Χτύπησε τη σύζυγό του και της έσπασε το δόντι μπροστά στα 4 ανήλικα παιδιά τους

09:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος: Ανήλικοι έκλεψαν πορτοφόλι, αφαίρεσαν πιστωτική κάρτα και έκαναν αγορές σε καταστήματα

09:16ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ ενέκρινε νόμο για επιβολή θανατικής ποινής και δημόσιες δίκες για τους εμπλεκόμενους στην 7η Οκτωβρίου

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 44χρονος που χτύπησε τον 73χρονο πατέρα του και τον απείλησε με καραμπίνα

09:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται 10ήμερο αστάθειας με βροχές και καταιγίδες - Πότε θα μπούμε στο καλοκαίρι

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 20χρονος με ροζ κοκαΐνη - Το ναρκωτικό των πάρτι εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη Λάρισα

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Γυναίκα συλλέγει, επισκευάζει και δωρίζει ποδήλατα σε παιδιά

08:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξεκάθαρο μήνυμα Γιαννακόπουλου για Game 5 με Βαλένθια - «Αυτοί οι παίκτες θα δουν Final 4 από TV;»

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Το μοιραίο λάθος ενώ έκανε ψαροντούφεκο

08:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: Παρακολουθούσαμε καιρό τη συμμορία των ληστών της Τιθορέας - Τι είπε για όπλα, κυκλοφοριακό και πατίνια

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέα διάσωση μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου – 588 μετανάστες έφτασαν στο νησί σε δύο μέρες

08:45ΥΓΕΙΑ

Έτσι θα πετύχετε ύφεση στον διαβήτη τύπου 2

08:34ΕΛΛΑΔΑ

«Ο μπαμπάς έσπρωξε τη μαμά»: Τα ευρήματα που «δένουν» το θρίλερ με την 28χρονη στην Κρήτη

08:27ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισό, Κηφισίας, κέντρο και Αττική οδό

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Η απίστευτη περιπέτεια Γαλλίδας που βρέθηκε θετική στον χανταϊό: Είχε συμπτώματα και οι γιατροί της είπαν πως έχει άγχος

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 13 Μαΐου: Ποιοι κατεβάζουν ρολά - Τι θα γίνει με τα σχολεία - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

08:14TRAVEL

Ποιος ελληνικός προορισμός συγκαταλέγεται στις κορυφαίες ρομαντικές επιλογές ταξιδιωτικού οδηγού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:53ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρός Φλώρος: Αυτός είναι ο παίκτης του Survivor που τραυματίστηκε - Ακρωτηριάστηκε το δεξί του πόδι

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 13 Μαΐου: Ποιοι κατεβάζουν ρολά - Τι θα γίνει με τα σχολεία - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Το μοιραίο λάθος ενώ έκανε ψαροντούφεκο

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Πώς έγινε το ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο - Αυτό είναι το σκάφος που τον χτύπησε

09:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται 10ήμερο αστάθειας με βροχές και καταιγίδες - Πότε θα μπούμε στο καλοκαίρι

08:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιούνκερ: «Υπουργός άλλης χώρας στο Eurogroup πρότεινε να πουληθεί η Ακρόπολη –Της απάντησα "σκάσε"»

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Σπίτι του Τρόμου στην Ισπανία: Τρία αδέλφια σε 4ετή «καραντίνα» από τους γονείς σε άθλιες συνθήκες

06:52LIFESTYLE

Eurovision 2026: Έφτασε η ώρα του Akyla – Απόψε ο Α’ ημιτελικός

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Απίστευτη γκάφα Ολλανδών νοσηλευτών τους έβαλε σε καραντίνα έξι εβδομάδων

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η προφυλακισμένη σύζυγος του δολοφόνου τριγυρνούσε με το αγροτικό στη γειτονιά του Νικήτα μετά το έγκλημα

08:34ΕΛΛΑΔΑ

«Ο μπαμπάς έσπρωξε τη μαμά»: Τα ευρήματα που «δένουν» το θρίλερ με την 28χρονη στην Κρήτη

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Η απίστευτη περιπέτεια Γαλλίδας που βρέθηκε θετική στον χανταϊό: Είχε συμπτώματα και οι γιατροί της είπαν πως έχει άγχος

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του καλοκαιριού για την Ελλάδα - Η εποχική εκτίμηση του ECMWF

06:37WHAT THE FACT

Ειδικοί προειδοποιούν: Αν κοιμάστε με ανεμιστήρα σταματήστε το αμέσως - Αυτός είναι ο λόγος

22:01LIFESTYLE

Τέλος μέχρι νεωτέρας το Survivor: Σοβαρό ατύχημα για παίκτη στον Άγιο Δομίνικο

01:58LIFESTYLE

Survivor: Ανακοίνωση από Acun Medya για τον Έλληνα παίχτη – Σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση της υγείας του – Τι αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης

22:29LIFESTYLE

Βαριά τραυματίας παίκτης του Survivor: Τι συνέβη στον Άγιο Δομίνικο

08:04WHAT THE FACT

Μεγάλος βιβλικός ποταμός στερεύει όπως είχε προβλεφθεί στη Βίβλο πριν από τον Αρμαγεδδώνα

11:18WHAT THE FACT

Μέσα σε ορυχείο της Ινδίας οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «πραγματικό γίγαντα» 15 μέτρων

08:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξεκάθαρο μήνυμα Γιαννακόπουλου για Game 5 με Βαλένθια - «Αυτοί οι παίκτες θα δουν Final 4 από TV;»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ