Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (14/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 14 Μαΐου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

14/5/2026 8:00:00 πμ

14/5/2026 10:30:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΝΟ 101 απο κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΑΠΑΚΗ από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ Ζυγά οδός:ΑΡΑΠΑΚΗ απο κάθετο: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ έως κάθετο: ΦΟΡΝΕΖΗ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

521

Κατασκευές

14/5/2026 8:00:00 πμ

14/5/2026 11:00:00 πμ

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΑΝΘΕΩΝ - ΠΡΕΜΕΤΗΣ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΣΚΡΑ - ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ - ΤΟΜΠΑΖΗ - ΓΡ.ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ

219

Κατασκευές

14/5/2026 8:00:00 πμ

14/5/2026 11:00:00 πμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΖΑΪΜΗ απο κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΖΑΪΜΗ ΝΟ 38 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

531

Κατασκευές

14/5/2026 8:00:00 πμ

14/5/2026 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΝΩΝΟΣ απο κάθετο: Β. ΛΑΣΚΟΥ έως κάθετο: ΦΙΛΟΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΦΙΛΟΛΑΟΥ απο κάθετο: ΚΟΝΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΣΤΕΡΟΠΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

556

Λειτουργία

14/5/2026 8:00:00 πμ

14/5/2026 12:00:00 μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ έως κάθετο: Δ. ΑΚΡΙΤΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

550

Κατασκευές

14/5/2026 8:00:00 πμ

14/5/2026 12:00:00 μμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΤΟΜΠΑΖΗ απο κάθετο: Μ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ έως κάθετο: ΚΑΛΥΜΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΗΤΗΣ απο κάθετο: ΤΟΜΠΑΖΗ έως κάθετο: Γ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ απο κάθετο: ΡΟΔΟΥ έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Γ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ απο κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Μ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ απο κάθετο: ΣΠΥΡΟΥ ΜΗΛΙΟΥ έως κάθετο: ΤΟΜΠΑΖΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΤΜΟΥ απο κάθετο: Μ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ έως κάθετο: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

540

Κατασκευές

14/5/2026 8:00:00 πμ

14/5/2026 1:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ απο κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ έως κάθετο: ΛΑΚΩΝΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΚΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ έως κάθετο: ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Κατασκευές

14/5/2026 8:00:00 πμ

14/5/2026 1:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΤΙΜΩΝΟΣ απο κάθετο: ΙΩΝΩΝ έως κάθετο: ΚΥΔΑΝΤΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

532

Λειτουργία

14/5/2026 8:00:00 πμ

14/5/2026 2:00:00 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ.

325

Κατασκευές

14/5/2026 8:00:00 πμ

14/5/2026 3:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΝΟ 229 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

541

Κατασκευές

14/5/2026 8:00:00 πμ

14/5/2026 4:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΑΛΥΒΙΑ - ΟΔΟΙ: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ - ΕΙΡΗΝΗΣ - ΧΑΡΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΜΥΡΤΙΑΣ - ΣΟΦΙΑΣ - ΑΙΓΑΙΟΥ - ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

1636

Λειτουργία

14/5/2026 8:00:00 πμ

14/5/2026 4:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Ζυγά οδός:ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 36 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

546

Κατασκευές

14/5/2026 8:00:00 πμ

14/5/2026 5:00:00 μμ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΟΔΟΙ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. - ΑΝΩΝΥΜΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

437

Λειτουργία

14/5/2026 8:00:00 πμ

14/5/2026 5:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΟΔΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΗΡΟΔΟΤΟΥ - ΜΥΡΙΝΟΥΝΤΟΣ - ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

1637

Λειτουργία

14/5/2026 9:00:00 πμ

14/5/2026 11:00:00 πμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΚΟΡΑΗ έως κάθετο: ΑΛΑΜΑΝΑΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

547

Λειτουργία

14/5/2026 9:00:00 πμ

14/5/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ απο κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ έως κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΝΟ 99 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

542

Κατασκευές

14/5/2026 9:00:00 πμ

14/5/2026 12:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΟΠΗΣ απο κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΖΑΜΑΝΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΣΟΛΩΜΟΥ ΝΟ 77 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

543

Κατασκευές

14/5/2026 9:00:00 πμ

14/5/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ απο κάθετο: ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΘΗΣΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΗΣΕΩΣ απο κάθετο: ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ έως κάθετο: ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΓΡΙΒΑ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ

537

Κατασκευές

14/5/2026 9:30:00 πμ

14/5/2026 12:30:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:Γ. ΙΑΤΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ έως κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:Γ. ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΝΟ 113 από: 09:00 πμ έως: 02:00 μμ

538

Κατασκευές

14/5/2026 10:00:00 πμ

14/5/2026 1:00:00 μμ

ΙΛΙΟΥ

ΑΙΑΝΤΟΣ - ΕΥΠΑΛΙΟΥ

220

Κατασκευές

14/5/2026 10:30:00 πμ

14/5/2026 2:00:00 μμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ απο κάθετο: ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ έως κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΟΔΟΤΟΥ απο κάθετο: ΠΛ. ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ έως κάθετο: ΠΛ. ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΣΧΥΛΟΥ απο κάθετο: ΗΡΟΔΟΤΟΥ έως κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΜΗΡΟΥ απο κάθετο: ΑΙΣΧΥΛΟΥ έως κάθετο: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΔΗΜΑ απο κάθετο: ΠΛ. ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ έως κάθετο: ΠΑΠΑΣΚΡΕΚΑ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΣΚΡΕΠΑ απο κάθετο: Θ. ΣΟΦΟΥΛΗ έως κάθετο: ΙΕΡΕΩΣ ΠΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ

539

Κατασκευές

14/5/2026 11:00:00 πμ

14/5/2026 3:00:00 μμ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΑΤ.ΡΩΜΥΛΙΑΣ ΚΑΙ Β.ΗΠΕΙΡΟΥ

221

Κατασκευές

14/5/2026 2:00:00 μμ

14/5/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΔΕΡΒΕΝΙΩΝ απο κάθετο: ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ έως κάθετο: Ζ. ΠΗΓΗΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

565

Λειτουργία

