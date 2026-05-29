«Μικρή Αννούλα»: Πώς βρέθηκα στην αφίσα του ΠΑΣΟΚ και τα χέρια του Ανδρέα Παπανδρέου

Snapshot Η Γιάννα Βελισαρίδου, γνωστή ως «μικρή Αννούλα», ήταν το κορίτσι στην ιστορική αφίσα του ΠΑΣΟΚ το 1985, όταν ήταν 7 ετών.

Η συμμετοχή της προέκυψε τυχαία μέσω του πατέρα της που είχε φωτογραφικό μαγαζί και της πρόσκλησης από τον φωτογράφο της καμπάνιας.

Στην παρουσίαση του κόμματος «ΕΛΑΣ» του Αλέξη Τσίπρα, η μικρή Ήρα θύμισε τη σκηνή με τη «μικρή Αννούλα» και τον Ανδρέα Παπανδρέου, κίνηση που σχολίασε θετικά η Γιάννα.

Η Γιάννα θυμάται έντονα τη στιγμή με τον Ανδρέα Παπανδρέου που τη σήκωσε αγκαλιά και παραπάτησε λίγο από τον ενθουσιασμό.

Σήμερα, η Γιάννα Βελισαρίδου εργάζεται ως δασκάλα πιλάτες και κινησιοθεραπεύτρια, με ενδιαφέρον για τον χορό.

Στην πρόσφατη εκδήλωση παρουσίασης του νέου κόμματος «ΕΛΑΣ» του Αλέξη Τσίπρα που πραγματοποιήθηκε στο Θησείο, η παρουσία ενός μικρού κοριτσιού με το όνομα Ήρα τράβηξε την προσοχή των παρόντων και των μέσων ενημέρωσης.

Η μικρή Ήρα, κρατώντας ένα χαρτί με το όνομα του κόμματος, πλησίασε τον Αλέξη Τσίπρα, σε μια σκηνή που θυμίζει έντονα ένα ιστορικό επεισόδιο της ελληνικής πολιτικής. Την μικρή Αννούλα και τον Ανδρέα Παπανδρέου.

Η Γιάννα Βελισαρίδου, γνωστή ως «μικρή Αννούλα» από την αφίσα της προεκλογικής εκστρατείας του Ανδρέα Παπανδρέου το 1985, μίλησε στο Mega για όσα έζησε στην αγκαλιά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη μεγάλη εκείνη συγκέντρωση. Το πρόσωπό της έγινε γνωστό σε όλη την Ελλάδα μέσω των αφισών του κόμματος.

«Τότε ήμουν 7 ετών», δήλωσε , αφήνοντας τους παρουσιαστές άναυδους. «Το 4 ήταν συμβολικό για το ΠΑΣΟΚ. Έψαχναν κοριτσάκια 4 ετών και έδωσα 4 γαρίφαλα στον Ανδρέα Παπανδρέου για να συμβολίζουν την προηγούμενη 4ετία. Ήταν να πάρει μέρος η αδερφή μου στην φωτογράφιση που ήταν τότε 4 ετών αλλά είχε κοντό μαλλί και έμοιαζε με αγοράκι και ο φωτογράφος μου είπε έλα εσύ».

Πώς προέκυψε η συμμετοχή

Η Γιάννα Βελισαρίδου εξήγησε ότι όλα προέκυψαν μέσα από συμπτώσεις. «Ο πατέρας μου είχε μαγαζί με φωτογραφικά είδη και τον ήξεραν όλοι. Ο φωτογράφος της καμπάνιας και φίλος του πατέρα μου επικοινώνησε μαζί του και μεταξύ σοβαρού και αστείου του είπε κάνουμε μια καμπάνια με 4χρονα κοριτσάκια δεν φέρνεις και την κόρη σου;»

Για τη στιγμή δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέο, μίλησε για μια μοναδική εμπειρία: «Ήταν πολύ έντονα όλα. Θυμάμαι πολλά γιατί ήταν έντονη η στιγμή και δεν ήταν στο πρόγραμμα όλο αυτό. Αλλά είχε απήχηση η αφίσα και ζήτησαν να παραβρεθώ μαζί του. Στα παρασκήνια μου είπαν να τρέξω να του προσφέρω τα γαρίφαλα, αλλά εγώ με τα εκατομμύρια του κόσμου κόλλησα και ήμουν και λίγο εσωστρεφής και δεν έβγαινα. Και τελικά έφυγα με φόρα. Στον Ανδρέα του ήρθε αυθόρμητα να με σηκώσει αγκαλιά και όπως με σήκωσε παραπάτησε και λίγο. Είχα τόσο ενθουσιασμό μετά αφού φώναζαν και το όνομά μου».

Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο μετά το 2:55:

Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι «το βαφτιστικό μου είναι Ιωάννα. Μικρή με φώναζαν Αννούλα και μέχρι το Γυμνάσιο έτσι με φώναζαν».

Για τον Αλέξη Τσίπρα και την κίνηση στο Θησείο είπε: «Είναι ωραίο που τουλάχιστον μιμείται κάτι όμορφο και επιτυχημένο».

Η Γιάννα Βελισαρίδου είναι σήμερα δασκάλα πιλάτες και κινησιοθεραπεύτρια. «Πάντα είχα έφεση με τον χορό και με ενδιαφέρει πολύ αυτή τη δουλειά», δήλωσε.

