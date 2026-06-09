Πάρκο Ζαππείου: Νεαροί απείλησαν τρία άτομα - Τρεις συλλήψεις μετά από καταγγελία στον 11414

Η τηλεφωνική γραμμή «11414», λειτουργεί 24 ώρες, επτά ημέρες και διαχειρίζεται από εξειδικευμένους και εκπαιδευμένους αστυνομικούς 

Πάρκο Ζαππείου: Νεαροί απείλησαν τρία άτομα - Τρεις συλλήψεις μετά από καταγγελία στον 11414

Φωτογραφία αρχείου

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Τρεις νεαροί ηλικίας 16, 18 και 19 ετών συνελήφθησαν στο Ζάππειο μετά από καταγγελία για εξύβριση.
  • Η καταγγελία έγινε μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 11414 και οδήγησε σε άμεση αστυνομική επέμβαση.
  • Οι νεαροί απείλησαν και εξύβρισαν τρία άτομα στο πάρκο, χρησιμοποιώντας ρατσιστικές φράσεις και χειρονομίες.
  • Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απειλή και εξύβριση με ρατσιστικά χαρακτηριστικά και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.
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Τρεις νεαροί, ηλικίας 16, 18 και 19 ετών, συνελήφθησαν το βράδυ της 8ης Ιουνίου στο Ζάππειο, μετά από καταγγελία για εξύβριση.

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν έγινε τηλεφώνημα στη γραμμή καταγγελιών «11414» για το περιστατικό. Αμέσως κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, με την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. να φτάνει στο σημείο και να εντοπίζει τους τρεις νεαρούς.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι κατηγορούμενοι είχαν προηγουμένως απειλήσει και εξυβρίσει τα τρία θύματα μέσα στο πάρκο, χρησιμοποιώντας φράσεις και χειρονομίες με ρατσιστικό χαρακτήρα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απειλή και εξύβριση με ρατσιστικά χαρακτηριστικά, ενώ οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

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