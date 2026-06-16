Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 16 Ιουνίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου

Newsbomb

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 16 Ιουνίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Ειρήνη με τέσσερις αστερίσκους

Ελεύθερος Τύπος: 3.445 προσλήψεις στο δημόσιο

Η Καθημερινή: Στο σημείο μηδέν μετά 350 εκατ. και δέκα χαμένα χρόνια

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου

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