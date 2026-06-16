Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 16 Ιουνίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Ειρήνη με τέσσερις αστερίσκους
Ελεύθερος Τύπος: 3.445 προσλήψεις στο δημόσιο
Η Καθημερινή: Στο σημείο μηδέν μετά 350 εκατ. και δέκα χαμένα χρόνια
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου
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