Κρήτη: 22χρονη έπεσε από τον 2ο όροφο και ανασύρθηκε ζωντανή από το ΕΚΑΒ
Η κοπέλα έπεσε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και τραυματίστηκε στο ένα άκρο
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- Μία 22χρονη έπεσε από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στο Ρέθυμνο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.
- Η κοπέλα βρέθηκε με τις αισθήσεις της και ανασύρθηκε με τη βοήθεια του ΕΚΑΒ και της Πυροσβεστικής.
- Διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου με τραυματισμό στο κάτω άκρο και παραμένει νοσηλευόμενη.
- Το Αστυνομικό Τμήμα Ρεθύμνου διερευνά τα ακριβή αίτια της πτώσης.
Μία 22χρονη βρέθηκε «στο κενό» όταν έπεσε από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στο Ρέθυμνο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
Σύμφωνα με το goodnet.gr, άμεσα έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο εντόπισε την κοπέλα με τις αισθήσεις της και με την παροχή βοήθειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρεθύμνου, την ανέσυραν.
Στη συνέχεια διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο του Ρεθύμνου, όπου παραμένει νοσηλευόμενη, με τραυματισμό στο κάτω άκρο.
Οι συνθήκες της πτώσης διερευνώνται από το ΑΤ Ρεθύμνου προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια.
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