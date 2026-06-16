Μαρκόπουλο: Παριστάνουν τους αστυνομικούς και αδειάζουν σπίτια - Βίντεο ντοκουμέντο με τη δράση τους

Snapshot Στο Μαρκόπουλο, μια σπείρα Ρομά παριστάνει τους αστυνομικούς χρησιμοποιώντας πολυτελή αυτοκίνητα με ψεύτικους μπλε φάρους για να εξαπατήσει πολίτες.

Οι απατεώνες προσεγγίζουν κυρίως ηλικιωμένα άτομα, παρουσιάζονται ως μέλη της Ασφάλειας και προσπαθούν να εισέλθουν σε σπίτια.

Η ηλικιωμένη γυναίκα στο βίντεο κατάφερε να αναγνωρίσει την απάτη και ειδοποίησε την πραγματική αστυνομία.

Ο αντιδήμαρχος Μαρκοπούλου προτρέπει τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί πριν ανοίξουν την πόρτα, ακόμα κι αν οι δράστες δηλώσουν ότι είναι από την αστυνομία. Snapshot powered by AI

Σπείρα Ρομά απατεώνων παριστάνουν τους αστυνομικούς, με σκοπό να εξαπατήσουν ανυποψίαστους πολίτες και να τους «ξαφρίσουν».

Σε βίντεο-ντοκουμέντο με τη δράση τους, που έφερε στο φως το Star, οι απατεώνες φαίνονται να φτάνουν έξω από το σπίτι ηλικιωμένης γυναίκας στο Μαρκόπουλο, με πολυτελές ΙΧ, στο οποίο έχουν βάλει μέχρι και ψεύτικο μπλε φάρο που προσομοιάζει με αυτόν των περιπολικών.

Οι επιτήδειοι παρκάρουν έξω από το σπίτι της γυναίκας, χτυπούν την πόρτα και παριστάνοντας του αστυνομικούς, καλούν την ηλικιωμένη να βγει έξω. «Είμαστε από την Ασφάλεια», είναι η φράση με την οποία επιδιώκουν να εξαπατήσουν τα υποψήφια θύματά τους.

«Ήταν 10 παρά τέταρτο. Χτύπησε και το κουδούνι πολύ βίαια. Μία κούρσα πολυτελέστατη, μαύρη, μεγάλη και μου λέει 'είμαστε από την ασφάλεια'», περιγράφει χαρακτηριστικά στο Star η γυναίκα, προσθέτοντας: «Μου έριξαν ένα φως δυνατό στο πρόσωπο και μετά έβαλαν μπρος και έφυγαν».

Ευτυχώς, η ηλικιωμένη αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για απατεώνες και κάλεσε την πραγματική αστυνομία.

Από πλευράς του, ο Σταύρος Χρυσάφης, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας, Διαχείρισης και Προστασίας Αδέσποτων Ζώων του Δήμου Μαρκοπούλου απευθύνει έκκληση στους πολίτες «να προσέχουν σε ποιους θα ανοίγουν τις πόρτες, ακόμα και να πουν ότι είμαστε από την αστυνομία».

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